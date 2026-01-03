‏پویچەوکردن تەقەلای وایین خێزانەیل داعش لە کەمپ هۆل

‏شەفەق نیوز- دیمەشق

‏رێکخریاگ روانگەی سووری ئەرا ماف مرۆڤ، ئمڕوو شەممە، تەقەلای وایین پیایگ و 11 ژن و 18 مناڵ لە خێزانەیل داعش بەش سوریەیل ناو کەمپ "هۆل" لە دەوروگەرد پارێزگای حەسەکە راگەیان.

‏ روانگەگە لە بەیانامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، "تەقەلای وایین پیایگ و 11 ژن و 18 مناڵ لە خێزانەیل رێکخریاگەیل داعشی بەش سووریا ناو کەمپ هۆل دەروگەرد حەسەکە توومارکریاس، باونی تەقەلاگە شکست هاورد چوینکە هێزەیل ئاسایش ناوخوەی (ئاسایش) ئەو کەسەیلە دەسگیربکەن تێوەگلاون، و ری و شوین ئەمنی تون لە دەروازەی هاتن و چگن ناو کەمپەگە چەسپانیە".

‏دوای رویداوەگە فرۆکەیل هاوپەیمانی ناودەوڵەتی وە چڕ لە ناوچەی ناوەین کەمپ هۆل تا شار حەسەکە دەس وە فرین کرد" وەپای سەرچەوەیل ئەمنی "لەدویای نوڕین جموجویل شانە چەکدارەیل سەر وە رێکخریاگ داعش لە ناوچەگە هاتیە".

‏روانگەگە راگەیان "یە یەکەمین تەقەلا نییە، لە گوزەشتە 11 کانون یەکەم وەرین تەقەلای واین 16 کەس لە ژن و مناڵ رێکخریاگەگە پویچەوکریا لە بەش کووچبەرەیل ناو کەمپەگە، کەشوهەوای تەم وە دەرفەت وەرگردنە، هێزەیل ئاسایش پویچیەوکردن ریوشوینەیل ئەمنی قایمیگ دانان".

‏دووپاتکرد "رویداوەگەی کۆتایی ئاسەوار مشتومڕ لەناو کەمپەگە دروسکردیە، لە سا وەدویاچگن ئەمنی هویرد ئەرا نواگیری لە دوارەوبوین هەر تەقەلایگ وارین".

‏

‏