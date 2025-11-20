‏پویچەوکردن تەقەلای تیرۆرکردن ئەفسەریگ پلە باڵای روسی وە ژەهر بەریتانی

‏شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ

‏دەزگای ئاسایش فیدڕاڵی روسیا، ئمڕوو پەنجشەممە، پویچەوکردن تەقەلای تیرۆرکردن ئەفسەریگ پلە باڵا لە وەزارەت وەرگیری روسیا راگەیان لەری وەکارهاوردن ژەهریگ دروسکریاگ بەریتانیا، وەبان داوای هەواڵگێری سەربازی ئۆکرانیا، وەپای بەیانیگ فەرمی.

‏دەزگاگە وت، هاوڵاتیيگ دانشتیگ کۆمار دۆنیستیک کۆمەڵایەتی دەسگیرکریا دویای ئەوەگ پلان دانەێد ئەرا جیوەجیکردن تیرۆر لەری پیشکەشکردن قوتو بیرە هاوردەکریاگ لە بەریتانیا ئەرا ئەفسەرە وە ئامانجگیریاگە، دویای ئەوەگ وەرد مادەی ژەهراوی تێکڵاکرێد.

‏ئاسایش فیدڕاڵی راگەیان، پێکهاتە ژەهراویەگە پێکهاتیە لە مادەی هاوشیوەی غاز VX کە وە مادەی کیمایی بکوش و ژەهراوی فرەیگ دانرێد، دیاریکرد کاریگەریەگەی هیلێد لە ماوەی 20 خولەک بمرێد.

