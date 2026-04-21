وە وسيان لەڕوی گەمارۆی ئەمریکی.. کەشتییگ نەفتهەڵگر ئیرانی چوودە ناو ئاوەیل هەرێمی وڵاتەگەی وە پاسەوانی سەربازی

شەفەق نیوز - تاران

سوپای ئیران، رووژ سێشەممە، راگەیان کە کەشتی نەفتهەڵگر ئیرانی "سیلی ستی" چیەسە ناو ئاوەیل هەرێمی وڵاتەگە دۊای بڕین دەریای عەرەب، و ئەوەیش وە پاڵپشتییگ پرۆسەیی لە هیزەیل دەریایی ئیرانییەو.

سوپاگە، لە بەیاننامەیگ وەپەی ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی وت: کەشتییەگە تۊنست بڕەسێدە شوین خوەی دۊای ئاگادارکردن و هەڕەشە دووارەبویەیل لەلایەن هیزەیل دەریایی ئەمریکی، دووپاتیش کرد کە کەشتییەگە وەردەوام بوی لەبان ریڕەو خوەی وە ئاسایش تەواو تا چگنی ئەرا ناو ئاوەیل ئیرانی.

بەیاننامەگە وتیش: هیز دەریایی ئیرانی پاسەوانی ئەرا کەشتییەگە دابین کرد لە ماوەی بڕینی، کە یەیش توانای رەسین وە بیوەی لە دەریای عەرەب ئەرا کەنارەیل ئیرانی وەپی دا، تا لە یەکیگ لە بەندەرەیل باشوور وڵاتەگە ئەنگەر کوتا.