وەگورز ئیسرائیل.. کوشیان سێیان لە حزبولڵا یەکیگیان ئەندام هەواڵگری لوبنانیە
2025-12-23T08:58:26+00:00

شەفەق نيوز- بەيروت 

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە توانست سێ ئەندام حزبولڵا لە باشوور لوبنان بکوشێد، لەناویان ئەندامیگ لە دەزگای هەواڵگری لوبنانە.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: ئەو گورزە دویەکە ئەو سێ ئەندامە کردە ئامانج مەوقەی کارکردنیان لە پلان جیوەجیکردن پەلامارەیل وەبان هیزەیلی، بیجگە تەقەلایەیل گلەوداین ژیرخانەیل سەربازی حزبەگە.

 وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دا کە یەکیگ لە کوشیاگەیل وەگەرد کارکردنی لە حزبولڵا کار لە هەواڵگری لوبنانیش کەێد، و یەکیگیان لە یەکەی وەرگری ئاسمانی لە کەرت سەیدا لە حزبولڵا کار کەێد.

دووپاتیش کرد کە وەوپەڕ رخباری نووڕیەێد وە پەیوەندییەیل هاوکاری ناوەین سوپای لوبنان و حزبولڵا، و ئەوەشدا وەردەوام بوود لە کارکردن ئەرا لاوردن هەر هەڕەشەیگ وەبان هاوڵاتیەیل ئیسرائیل.

وتیش: ئەوەسا وەردەوام بوود لە پەلامارەیلی وەبان ئەندامەیل حزبولڵا کە کار لە گلەوداین ژیرخانەیل کەن، و ئی چالاکییەیلە شکانن رخبارە وە لەیەکفامسنن ناوەین ئیسرائیل و لوبنان.

