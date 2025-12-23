وەگورز ئیسرائیل.. کوشیان سێیان لە حزبولڵا یەکیگیان ئەندام هەواڵگری لوبنانیە
شەفەق نيوز- بەيروت
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە توانست سێ ئەندام حزبولڵا لە باشوور لوبنان بکوشێد، لەناویان ئەندامیگ لە دەزگای هەواڵگری لوبنانە.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: ئەو گورزە دویەکە ئەو سێ ئەندامە کردە ئامانج مەوقەی کارکردنیان لە پلان جیوەجیکردن پەلامارەیل وەبان هیزەیلی، بیجگە تەقەلایەیل گلەوداین ژیرخانەیل سەربازی حزبەگە.
وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دا کە یەکیگ لە کوشیاگەیل وەگەرد کارکردنی لە حزبولڵا کار لە هەواڵگری لوبنانیش کەێد، و یەکیگیان لە یەکەی وەرگری ئاسمانی لە کەرت سەیدا لە حزبولڵا کار کەێد.
دووپاتیش کرد کە وەوپەڕ رخباری نووڕیەێد وە پەیوەندییەیل هاوکاری ناوەین سوپای لوبنان و حزبولڵا، و ئەوەشدا وەردەوام بوود لە کارکردن ئەرا لاوردن هەر هەڕەشەیگ وەبان هاوڵاتیەیل ئیسرائیل.
وتیش: ئەوەسا وەردەوام بوود لە پەلامارەیلی وەبان ئەندامەیل حزبولڵا کە کار لە گلەوداین ژیرخانەیل کەن، و ئی چالاکییەیلە شکانن رخبارە وە لەیەکفامسنن ناوەین ئیسرائیل و لوبنان.