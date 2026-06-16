وە هاز 6.3 پلە.. زەویلەرزەیگ سەخت دەێد لە وڵات چین

شەفەق نیوز - پەکین

ناوەند تووڕەیل زەویلەرزە لە چین، ئمڕوو سێشەممە، وت ک زەویلەرزەیگ ک هازگەی رەسیە 6.3 پلە داگە لە ناوچەی هایشی لە هەرێم چینگهای لە باکوور خوەراوای چین، لە قۊلی 10 کیلۆمەتر.

و وەپای میدیایەیل راگەیانن چینی، هیچ راپۆرتێگ لە کەفتن زەخمداری یا زەرەدەیل نەڕەسیە، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل ناوخۆیی هەڵسەنگاندن ئەرا رەوشەگە کەن.

لەلای خوەیەو، تەلەڤزیۆن چینی، دیاری کرد ک زەویلەرزەگە لە ناوچەیگ فرە بەرز لە سەعات 5:06 ئیوارە وە وەخت پەکین (09:06 وە وەخت گرینج)، ئمڕوو رویدایە، یەیش وەپای ناوەند تووڕەیل زەویلەرزەی چینی.

هەرلیوا چەن لەرزەیگ دویای زەویلەرزە توومار کریا، لەناویانیش لەرزەیگ ک هازەی رەسیە نزیکەی 5 پلە، یەیش وەپای راپۆرتەگە.