وە مووشەک و سەدان فرۆکەی بێفڕۆکەوان.. کوشیان و زەخمداری وە پەلاماریگ رووسی وەبان کیێڤ

شەفق نيوز- کیێڤ

حکومەت ئوکراینا لە کیێڤ، ئمڕوو شەممە، کوشیان دوو کەس و زەخمداری 24 کەس ترەک راگەیان، ئەوەیش لە ئەنجام پەلامار فراوانیگ وەلایەن رووسیا شەو گوزەشتە.

ئەندرێه سيبيها، وەزیر دەیشت ئۆکرانیا لەبان ئێکس نویسان: رووسیا دەیان مووشەک کروز و مووشەک بالیستی و زیاتر لە 500 دروست وەبان ماڵ هاوڵاتیەیل و تووڕ وزە و ژیرخانەیل وەشان.

وەزیر ئوکراینا وتیش: مۆسکۆ وەردەوامە لە کوشتن و ویرانکردن، لە وەختیگ جیهان باس پلانەیل ئاشتی لەی جەنگە کەێد.

وەدرویژایی شەو، دەنگ رممەی تەقینەوەیل لە کیێڤ ژنەفیا، لەی پەلامارە کە دویەمە لەبان کیێڤوە ماوەی 4 رووژ، کە رووژ سێشەممەی گوزەشتە 7 کەس کوشیان وەختیگ هیزەیل رووسیا بڕیگ مووشەگ و درۆن وەشانن.

ئەو وەختە، ئاژانسەگە لە زوان سەرۆک ئیدارەی سەربازی لە کیێڤ، تيمور تكاتشينكو وت: گورزەیل رووسیا 6 شوین کردنە ئامانج، و بویە مدوو ویرانکردن بینایەیل نیشتەجییوین و بینایەیلیگ ترەک لەناو ئەو شارە کە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە 3 ملیۆن کەس.

وتیش: تەرم یەکیگ لە خەڵکگە لە ژیر رمیاگەیل بینایگ نیشتەجیبوین دراوریا کە ئاگر گردوێد، و مناڵیگیش لە خود ئەو بینا رزگار کریا. فيتالي كليتشكی، سەروک شارەوانی وتیش: پەلاماریگ ترەک بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە قاتەیل خوارین لەناو بینای بەرزیگ خوەرئاوای شارەگە.

وینەیلیگ لەبان سۆشیال میدیا نشان دان کە بینایگ ئاگر گرێد، و تیمەیل رزگارکردن لە شان ئەو بینایەیل ویرانە و لەناو جادەیل پڕ لە پەراشە کار کەن.