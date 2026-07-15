وە مدوو ژەمە خواردنیگ 138 کەس لە ئوردن ژەهراویبوون
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەزارەت تەندروسی ئوردن، راگەیان 138 بیمار گوماناوی ژەهراویبوین وە خوەراک لە ناوچەی
"لیوای هاشمییە" لە پارێزگای زەرقا توومارکریا، کە سەردان سێ خەسەخانەی جیاواز کردنە، دویای خواردن ژەمە خواردن لە یەکیگ لەچێشتخانەیل.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئەو کەسەیلە سەردان خەسەخانە کردنە نیشانەیل ئەڵاوردن و زگچگن و سەرژان و ژانەزگ داشتنە.
دیاریکرد، فرەی بیمارەیل سووک بوین ئەرا چارەسەر وەرگردن دویای خاسەوبوینیان خەسەخانە وەجیهیشتنە شمارەی کەمیگیان لە خەسەخانە مەننە.
دامەزراوەی گشتی خوەراک و دەرمان دووپاتکرد تیمەیل پزیشکی دەسوەجی وەشکین میدانی ئەرا چێشتخانەگە کردیە وەشیوەی وەختانە بەسیاگە رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر.