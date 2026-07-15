‏وە مدوو ژەمە خواردنیگ 138 کەس لە ئوردن ژەهراویبوون

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەزارەت تەندروسی ئوردن، راگەیان 138 بیمار گوماناوی ژەهراویبوین وە خوەراک لە ناوچەی

‏ "لیوای هاشمییە" لە پارێزگای زەرقا توومارکریا، کە سەردان سێ خەسەخانەی جیاواز کردنە، دویای خواردن ژەمە خواردن لە یەکیگ لەچێشتخانەیل.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئەو کەسەیلە سەردان خەسەخانە کردنە نیشانەیل ئەڵاوردن و زگچگن و سەرژان و ژانەزگ داشتنە.

‏دیاریکرد، فرەی بیمارەیل سووک بوین ئەرا چارەسەر وەرگردن دویای خاسەوبوینیان خەسەخانە وەجیهیشتنە شمارەی کەمیگیان لە خەسەخانە مەننە.

‏دامەزراوەی گشتی خوەراک و دەرمان دووپاتکرد تیمەیل پزیشکی دەسوەجی وەشکین میدانی ئەرا چێشتخانەگە کردیە وەشیوەی وەختانە بەسیاگە رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر.

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