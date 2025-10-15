وە مدوو سزیان پاسیگ 20 کەس گیان لەدەسدەن لە هیندیستان
شەفەق نيوز- نیودەلهی
وەپای میدیا جەهانیەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان پاسیگ لە خوەرئاوای هیندستان کە زیاتر لە 50 سەرنشین هەڵگردیە لەناوکاو هیزگرێد وە مدوویەو 20 کەس گیان لەدەسدان.
میدیایەیل راگەیانن لە ویلایەت راجاستانی خوەرئاوای هیندستان، ئاگر لە بەش دویای پاسیگ هیزگردیە کە زیاتر لە 50 کەس هەڵگردیە و ئاگرەگە وە خێرایی وەناو پاسەگە بڵاوبویە وە مدوویەو 20 کەس گیان لەدەسدان.
بس لەوەشکریاس، رانندەگە دویکەڵ پشت پاسەگە ئیسفاکردیە و راستەوخوەی پاسەگە وسانیە، باوجی ئاگرەگە وە خێرایی هیزگردیە.
سەرۆک وەزیرەیل هیندستانیش دویای رویداوەگە وت، حکومەت قەرەبوی کەسوکار قوربانیەیل کەێد وە زیاتر لە ٢٢٠٠ دۆلار ئەرا هەر قوربانییگ.