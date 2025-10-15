‏وە مدوو سزیان پاسیگ 20 کەس گیان لەدەسدەن لە هیندیستان

‏شەفەق نيوز- نیودەلهی

وەپای میدیا جەهانیەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان پاسیگ لە خوەرئاوای هیندستان کە زیاتر لە 50 سەرنشین هەڵگردیە لەناوکاو هیزگرێد وە مدوویەو 20 کەس گیان لەدەسدان.

‏میدیایەیل راگەیانن لە ویلایەت راجاستانی خوەرئاوای هیندستان، ئاگر لە بەش دویای پاسیگ هیزگردیە کە زیاتر لە 50 کەس هەڵگردیە و ئاگرەگە وە خێرایی وەناو پاسەگە بڵاوبویە وە مدوویەو 20 کەس گیان لەدەسدان.

‏بس لەوەشکریاس، رانندەگە دویکەڵ پشت پاسەگە ئیسفاکردیە و راستەوخوەی پاسەگە وسانیە، باوجی ئاگرەگە وە خێرایی هیزگردیە.

‏سەرۆک وەزیرەیل هیندستانیش دویای رویداوەگە وت، حکومەت قەرەبوی کەسوکار قوربانیەیل کەێد وە زیاتر لە ٢٢٠٠ دۆلار ئەرا هەر قوربانییگ.