وەماوەی یەک ساڵ.. کوشیان زیاتر لە 100 ژن وە تونوتیژی خیزانی

شەفەق نيوز- پاريس

تاوانەیل کوشتن ژنەیل لە فەرەنسا لە ماوەی ساڵ گوزەشتە وەڕیژەی 11% بەرزەو بوی، کە دەسەڵاتەیل کوشیان 107 ژن وەدەس شویەیلیان یا شویەل وەرینیان توومار کردن.

زانایەیل وەزارەت ناوخۆی فەرەنسا، 138 مردن وە تونوتیژی خیزانی توومار کریاس، 31 یان پیاو بوینە وەمەرۆ قوربانیەیل ژن.

توێژینەوەی نیشتمانی ئاشکرا کرد کە فرەی ئی تاوانەیلە لەناو ماڵ ژن و شوی یا ماڵ قوربانی یا بکوش بوینە، وەڕیژەی 90%، و لە 49 تاوان چەک چەرمگ وەکار هاوریاس، و 34 وە گولە.

داتایەیل نشان دان کە دەمەقاڵ وەرجە جیوەجیکردن 31% لە تاوانەیل دەمەقاڵ بویەڕ لە 16% یەکیگیان رازی نەویە کۆتایی وە پەیوەندی بارێد.

وەزارەتەگە دیاری کرد کە 47% لە قوربانیەیل ژن وەرجەیە تویش تونوتیژی هاتنە و ئاگادار هیزەیل ئەمنی کردنە، کە 81% یان سکاڵای فەرمی توومار کردنە.

دیاری کرد کە فرەی تاوانکارەیل لەناو تەمەن 20-49 ساڵ بوینە، وەگەرد بەرزەوبوین وەرچەویگ لە تەمەن یان 70 ساڵە، و دووپاتیش کرد کە تاوانکار نموونەیی هەمیشە پیاییگ بیکارە ژنیگ فەرەنسی دیرێد.