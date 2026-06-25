‏پویلیگ نوو سوودانی لە ناوچەیل ژیر کۆنترۆڵ هێزەیل پشتیوانی خێرا

شەفەق نیوز - خەرتووم

‏مامەڵە وە کاغەز کاش سوودانی دەسوەپی کرد کە دیارە تازە چاپ کریاگە لەو ناوچەیلە کەفتنە ژیر کۆنترۆڵ هێزەیل پشتیوانی خێرا، لە پیشکەفتنیگ کە پرسیارەیل لەبان سەرچەوەگەی دروس کەێد، و لە سای ئەو بەشەوبوینە کە لە ناوەین هەردوگ لایەن ململانیگە لەبان وەڕێوەبردن پویل و پویل کاش لە وڵاتەگە هەس.

‏راپۆرتەیل رووژنامەوانی وتن: پویل جویر جنی نوو سوودانی لەو ناوچەیلە دەرکەفتن هێزەیل پشتیوانی خێرا کۆنترۆڵی کەن، کە جەنگ وەگەرد سوپا سوودانی لە نیسان 2023ەوە کەن، یەش بویە مدوو دروسبوین پرسیار لەبان سەرچەوەی ئی کاغەز کاشە لە سای ئەو بەشەوبوین سیاسی و ئابوورییە کە وڵاتەگە وەخوەی دی.

‏هێزەیل پشتیوانی خێرا کۆنترۆڵ ناوچەیل فراوانیگ لە سوودان کردنە، لە ناویان بەشەیل گەوریگ لە هەرێم دارفور لە خوەرئاوا وڵاتەگە.

‏هەمیش ساڵ گوزەشتە ڕایگەیاندبوین حکومەت وە ناو هاوپەیمانی سوودانی دامەزرێنەر "تأسیس" پێکهاتنە، و وردە وردە دەس کردیە ئەنجامدان بڕیگ ئەرک کارگێڕی، لە ناویان خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل حکومەتی.

‏

‏

‏