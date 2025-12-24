پویل ئیرانی وەردەوامە لە داوەزیان وەگەرد زیایبوین قەیران ئابووری

شەفەق نيوز - بەغداد / تەهران

نرخ دراو بیگانە لەناو ئیران وەردەوام بوی لە بەرزەوبوین، کە نرخ دۆلار ئەمریکی رەسیە ئاستیگ پەیمانەیی وە زیاتر لە 136 هەزار تومان.

وەکەێەب راپۆرتەیل وەشوینکەفتن نرخەیل، نرخ دۆلار ئمڕوو چوارشەممە، وە نزیکەی 0.26% لە سەد وەگورەی دویەکەینگ بەرزەو بوی.

لە خود رووژ، یۆرۆ نزیکەی 1.7 لەسەد وەگورەی رووژ دوو شەممە بەرزەو بوی، وە نزیکەی 158.390 تومان.

نرخ جنێه ئەستەرلینی رەسیە 181.470 تومان و لێرەی تورکی رەسیە 3135 تومان.

لە ماوەی نزیک سێ هەفتە و لە 1 ديسمبرەو، نرخ دۆلار وە نزیکە 12.5 لەسەد بەرزەو بویە.

لە هەفتەیل گوزەشتە، شەپوول سەختی بازاڕەیل دراو و تەڵا بەرزەو بوی، وەگەرد توومارکردن شمارەیل پەیمانەیی لەشوینیەک، ری نوویگ ئەرا بەرزەوبوین نرخەیل کیشا.

لەی مانگەیل دویاییە، پەنام لە ئیران و بەرزەوبوین نرخ دراوەیل بیگانە رخداری شیواشیو رەوشەیل ئابووری ئیران زیایەو کرد.

ئی شیوە دویای سزایەیل نەتەوە یەکگرتگەیل و سەختەوکردن وەرپرسەیل رژیم ئیران لە وەردەوامی بەرنامەی ئەتۆمی سەختەو بوی.

پارەکە، نرخ خوەراکەیل لەناو ئیران زیاتر لە 66 لەسەد بەرزەو بوی.