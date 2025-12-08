پویل ئیرانی وەردەوامە لە داوەزیان

شەفەق نيوز - بەغداد / تەهران

تومان ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، وەردەوام بوی لە داوەزیانی وەرانوەر دۆلار ئەمریکی، تا بڕەسێدە زیاتر لە 124 هەزار تومان.

وەگورەی راپۆرتەیل سایتەیل وەشوینکەفتن نرخەیل، تومان لە وەرانوەر دۆلار رەسیە 124.800 و لە وەرانەور یۆڕۆ رەسیە 145.450، و لە وەردەوام جنێه ئوسترالی رەسیە 166,500.

وەرجە دوو رووژ نرخ تومان وەرانوەر دۆلار رەسیە 122.150 دویای شکانن تەیمانەی 120 هەزار تومان، کە لە داوەزین زویوەزوی لەماوەی رووژەیل دویایین وەردەوام بوی.

لە هەفتەیل گوزەشتە، بەرزەوبوین لە بازاڕەیل دراو و تەڵا زیایەو بوی، کە شمارەیل پەیمانەیی لەشوینیەک توومار کرد.

لەی مانگەیل دویاییە، پەنام بەرز لە بازاڕ و بەرزەوبوین نرخ دراوەیل بیگانە بویە مدوو بەرزەوبوین رخداری لە بەدی رەوشەیل ئابووری، کە دویای گلەوخواردن سزایەیل نەتەوە یەکگرتگەیل و دووپاتکردن وەرپرسەیل لە رژیم ئیران لە وەردەوامی بەرنامەی ئەتۆمی زیایەو کرد.

لە ساڵ گوزەشتە، نرخ خوەراک لە ئیران وە ریژەی زیاتر لە 66 لەسەد بەرزەو بوی.