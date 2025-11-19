ویلایەتیگ ئەمریکی تویشهاتن یەکەمین ئایەم وە بنچینەی نوویگ لە ئەنفلەوەنزای باڵندە توومار کەێد

شەفەق نیوز- واشینتۆن

ویلایەت واشینتۆن ئەمریکا، تویشهاتن پییاییگ توومار کرد وە بنچینەی نوویگ لە ئەنفلەوەنزای باڵندە، کە وەرجەیە لەلای ئایەم توومار نەکریاس، و وەرجەیە تەنیا لەلای ئاژەڵ ناسیاس.

ئەو پیاوە کە فرە بیماریی سەخت بوی، لە وەختیگ گوزەشتە لەی مانگە ئەرا خەسەخانە بریا، و تەو فرەیگ داشت و سەختی لە هەناسەدان، تا تویشهاتنی وە بنچینەی H5N5 چەسپیا، کە جویریگە لە ئەنفلەوەنزای باڵندە.

بەش تەندروسی لە ویلایەت واشینتۆن وت: بیمارەگە پیرە، هەر خوەی گیچەڵ تەندروسی داشتگە، وتیش: پیاوەگە بڕ فرەیگ لە مامر لەناو ماڵەگەی دیرێد.

لەی دویاییە دووان لە باڵندەیلی مردارەو بوین، وەگورەی رووژنامەی واشینتۆن پۆست، و هەمیش باڵندەیل هشکایی چنە ناو ماڵەگەی، و وەرپرسەیل تەندروسی مەزەنە کەن بڕیگ لەی باڵندەیلە ڤایرۆسەگە هاوردنە.

تا هەفتەی گوزەشتە پیاوەگە لە خەسەخانە بوی، و دەسەڵاتەیل تەندروسی دووپات کردن کە رخباری لەبان دانیشتگەیل کەمەو بوی.

دی هیچ تویشهاتنیگ وە H5N5 توومار نەکریا، و هیچ بەڵگەیگ نییە کەسیگ لەلی گردیەسەی، هەرچەن پسپۆڕەیل ئاگاداری کردن کە گەشەکردن ڤایرۆسەگە مەزەنە نیەکریەێد.