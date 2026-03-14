وە پەلامار ئیران وەبان بنکەیگ لە سعودیە.. زیان وە پەنج فڕۆکەی سزەمەنیی ئەمریکی رەسێد

وەگورەی میدیای ئەمریکی، وەرپرسەیل ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، راگەیانن کە پەنج فرۆکەی سزەمەنی هیز ئاسمانی ئەمریکا پەلاماریگ مووشەکی ئیران لەبان بنکەیگ ئاسمانی شازاده سوڵتان سعودیە زیان وەپییان رەسیە.

رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە زار وەرپرسەیل وت: "پەنج فڕۆکەی سزەمەنی هیز ئاسمانی ئەمریکا لە وەختیگ لەبان زەوی بوینە لە بنکەی ئاسمانی شازادە سوڵتان لە سعودیە پەلامار دریانە و زیان وەپییان رەسیە".

وەگورەی رووژنامەگە، "لە چەن رووژ گوزەشتە ئەو فڕۆکەیلە وە پەلامار مووشەکی ئیران زیاندار بوینە". سەرچەوەیگ ئاشکرا کرد کە "فڕۆکەیل زیان وەپییان رەسیە بەڵام وەتەواوی لەناونەچگنە و پەسا خاسیان کەن، و لە ئەنجام ئەو پەلامارەیلە هیچ زیانیگ گیانی نەویە".

رووژنامەگە مۆدێل ئەو فڕۆکەیلە دیاری نەکردگە.

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) رووژ پەنجشەممە، راگەیان کە فڕۆکەیگ سزەمەنی KS-135 لە خوەرئاوای عراق لە ئەنجام لەیەکداین وەگەرد فڕۆکەیگ ترەک کەفتە خواروەو، دووپاتیش کرد کە رویداوەگە لەوەر کردەوەی ئیران یا ئاگر دووسانە نەویە.