وەفەرمی.. وسیان گشت بڕیارەیل پەنابەری ئەرا ئەمریکا

شەفق نيوز- واشینتۆن

ئمڕوو شەممە، ئەمریکا بڕیگ لە ریکارەیل جیوەجی کرد دویای رویداو تەقەکردن وەبان پاسەوان نیشتمانی نزیک ماڵ چەرمگ لە و رووژ چوارشەممەی گوزەشتە، کە هیشت ئەمریکا دووارە بنووڕێد وە پێی کووچبەری.

جۆزیف ئیدلو وەڕیەوبەر فەرمانگەی کووچبەری و رەگەزنامەی ئەمریکی لەبان ئێکس نویسان: فەرمانگەگە بڕیار وسانن گشت بڕیارەیل پەنابەری دا تا دڵنیابوین لەوە کە گشت بیگانەیگ کەفێدە هویردنووڕین و وەشکین و تاقیکردن تا ئەوپەڕ توانا، دووپاتیش کرد کە بیوەیی گەل ئەمریکی هەمیشە لە پلەی یەکەمە.

لە گامیگ وەگەرد ئەوە، مارکۆ روبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکا راگەیان کە ڤیزا ئەرا گشت خاوەن پاسپۆرتەیل ئەفغانی وسیا.

روبیۆ وتیش: وەزارەت دەیشت ئەمریکا بڕیار وسانن دەرکردن ڤیزا ئەرا گشت گەشتیارەیل وە پاسپۆرت ئەفغانی دا، وتیش: چشتیگ ئەوبانتررەک لە مقیەتیکردن نەتەوە و گەل ئیمە لەلای ئەمریکا بەرزتر نییە.

تا ئیسە دەسەڵاتەیل ئاشکرا نەکردنە کە ئی ریکارەیل نووە وەختانەس یا ئەوەسا بوودە سیاسەتیگ درویژماوە، لە وەختیگ دەزگایەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە لێکولینەوە لەو رویداوە کە بویە مدوو ئی بڕیارەیل بیوینە لەی ساڵەیل گوزەشتە.