وەفەرمی.. مەوقە و شوین دویەم ئەرا دانوسەنین ئیران - ئەمریکا

شەفەق نيوز- واشینتۆن

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە ئەوەسا لە رووژ سێشەممەی ئایندە جنێڤ میوانداری دانوسەنین دویەم ناوەین شاند ئەمریکا و ئیران کەێد.

سەرچەوەیگ ئەرا ئاژانس رۆیتەرز وت: شاندیگ ئەمریکی هەرلە کلکریایەیل ستیڤ ویتکۆف و جارید کۆشنەر هاناوی، ئەوەسا شەوەکی رووژ سێشەممە، وەگەرد وەرپرسەیل ئیرانی گردەو بوون.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە نویەنەرەیل سەڵتەنەتی عومان لەو دیدارە ئامادە بوون ئەرا ئاسانکردن پەیوەندییەیل ناوەنگیری.

ئی دانوسەنینە لە سای زوور فشارەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا تیەێد لەبان حکومەت ئیران دویای هەڵمەت کوشتن و بڕین وەبان ناڕەزایەیل، وەگەرد پاڵپشتیکردن بویین دەریاوانی ئەمریکا لە ناوچەگە.

لە رووژ سێشەممەی ئایندە، ویتکۆف و کوشنەر دویای دانوسەنین وەرد ئیران، نیشتنیگ سێیانی ئەنجام دەن وەگەرد نویەنەرەیل رووسیا و ئۆکرانیا، ئەرا باسکردن لە جەنگ ناوەین دوو وڵات.

سەرچەوەگە وتیش: هەردوگ دیدارەگە لە جنێڤ وەڕیەو چن، لە چوارچیوەی جویلەکردن دیبلۆماسی.