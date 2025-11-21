وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان.. سوپای سودان ئەمارەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی ویران کەێد

شەفق نيوز- خەڕتووم

سوپای سودان، ئمڕوو جمعە، ویرانکردن ئەمار و ماشینەیل جەنگ هن هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی وە درۆن لە سێسویکەی سنووری ناوەین سەدان و میسر و لیبیا راگەیان.

وەگورەی سەرچەوەیل سەربازی، شەوەکی ئمڕوو ئی ئۆپراسیۆنە جیوەجی کریا، و بەشیگە لە هەڵمەت سەربازی وەردەوام سوپای سودانیە وەبان هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی لە ناوچەیل سنووری ستراتیژی.

هەرلیوا، ستیڤان دوجاريك، قسەکەر ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل هوشداری کرد لە شیواشیو رەوش مرۆیی لە باکوور دارفۆر، کە زیاتر لە 100 هەزار مەدەنی لە شار فاشر و دەورگردی ئاوارە بوینە لە وەختیگەو پاڵپشتیکردن زویوەزوی لەبانیان زاڵ بویە لە ئۆکتۆبەر گوزەشتە.

دوجاريك لە کۆنگرەی رووژنامەوانی وت: رەوشەگە لە باکوور دارفوور دڵتەزنە، و ئاوارەیل رەسینە شوینەیلیگ کە هەر زیان لە کەمی داهاتەیل داشتنە، و ئیسەیش یانە هاتنە بانی وە خوازینەیل فرەیگ، هیمان فرە لە خیزانەیل بیسەروشوینن، و خەوەر لەلییان نییە.

دوجاريك داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کرد مسۆگەر رەسین ئارامیگ و سنوورنەدار بکات ئەرا رەسین دەسمیەتی وە گشت ئەو ناوچەیلە، وەتایبەت فاشر و دارفوور و کردفان.