وەسێدارەدان یەکیگ لە گرنگترین سیخوڕەیل ئیسرائیل لە ئیران
2025-09-29T06:47:59+00:00
شەفەق نيوز- تەهران
ئاژانس خەوەری “ميزان” سەروە دەسەڵات دادوەری ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، جیوەجیکردن فەرمان وەسێدارەدان یەکیگ لە گرنگترین سیخوڕەیل ئیسرائیل لە وڵاتەگە راگەیان.
سایت راگەیانن دەسەڵات دادوەری ئیران وتیش: ئەو سیخوڕە توانای رەسین ئەرا شوینەیلیگ هن داتایەیل سەروەری ئیرانی داشت.
دووپاتیش کرد کە ئەو سیخوڕە وەناو "بەهمەن شوبی"، پسپۆڕ بوی لە پلاتفۆرم داتایەیل، و چگەسە ناو پڕۆژەیل پەیوەندیەیل ناسک لە وڵاتەگە هەناێ لەناو کۆمپانیایگ بویە پشت وە زانست بەسێد.