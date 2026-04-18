وۆڵ ستریت: هەرکەسيگ لە هورمزەو رەد بوود بایەسە هەماهەنگی وەگەرد سوپای پاسداران بکەێد

وەرپرسەیل ئاگادار، ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە ئیران وە ناوەنجیگرەیل راگەیانیە کە وەردەوام بوود لە سنووردارکردن شمارەی ئەو کەشتییەیلە کە ری وەپییان دریاس لە گەروو هورمزەو رەد بوون و چەسپانن باج رەدبوین ئەرا دریژایی ئەو ماوە کە مەنیەسەو لە وسانن تەقە.

وەرپرسەیل لە قسەیان ئەرا رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ ئەمریکی وتن: ئەو کەشتییەیلە کە لە گەرووەگەو رەد بوون پابەند کریەین وە هەماهەنگی وەگەرد سوپای پاسداران بکەن.

وتنیش: سوپای پاسداران هەرلیوا توانا دیرێد ئەرا ریگریکردن لە کەشتییە سەروە دەوڵەتەیلیگ کە ئیران وە دژمن زانێدەیان، و هیمان رکدارە کەێد لەبان سیستەمیگ نوو ئەرا وەڕیەوەبردن گەرووەگە دۊای رەسین وە رێککەفتنیگ کۆتایی وەگەرد ئەمریکا کە ری وە تاران دەێد باج رەدبوین گردەو بکەێد.

لە لای خوەیەو، کۆمپانیای "کێپلەر" تایبەتمەن وە شیکارکردن داتا، خەوەردا کە جویلەی کەشتییەیل لە گەروو هورمز هیمان کەفتیەسە بان ئەو ریەیلە کە هەوەجە وە مووڵەتەیل دیرن.

کۆپانیاگە دووپات کرد کە ئی رەوشە لە ئیوارەی جمعە وەردەوام بوی دۊای چەن سەعاتیگ لە راگەیانن ئەمریکا و ئیران ئەرا دووارە وازکردن گەرووەگە وە تەواوی.

دویەکە جمعە، عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران راگەیان کە گەروو هورمز واز مینێد لە وەرانوەر گشت کەشتییە بازرگانییەیل تا کۆتایی ماوەی وسانن تەقە.