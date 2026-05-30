وەزیر وەرگری ئەمریکی: وەردەوامیمن لە گەمارۆ "پۆڵاییمان" لەبان بەندەرەیل ئیران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

پیت هیگسێس وەزیر وەرگری ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە هیزە دەریاییەیل وڵاتەگەی وەردەوامن لەو گەمارۆ کە وەسفی کرد وە "پۆڵایین" لەبان بەندەرەیل ئیران، وەگەرد چەسپانن کۆنتڕۆڵ تەواو لەبان کڕەیل کەشتیوانی لە گەروو هورمز.

وەزیر ئەمریکی لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت: واشنتۆن وەردەوام بوود لە فشارخستن وەبان ئیران تا رەسین وە رێککەفتنیگ قەبووڵکریاگ، وتیش: خوازیمن ئازادی کەشتیوانی لە گەروو هورمز زامن بکەیمن و ئامادەیمن ئەرا گشت سیناریۆیەیل چەوەڕیکریاگ.

یەیش وەگەرد وەگەرد چەسپانن دەسەی دەریایی بەریتانی تیەێد، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، کە هیزە ئەمریکییەیل گەمارۆ دەریایی لەبان ئیران وە تونی جیوەجی کەن هەرچەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل راگەیانیە لەباوەت هەڵگردنی.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ هوشداری دا، کە رەوشەگە لە گەروو هورمز هیمان سەختە، و گاڵ کەشتییەیل دا تا دویرەو بکەفن لە کەشتیوانی لە ناوچەگە، و بەیاننامەگە داوا لە فەرماندەی کەشتییەیل لە دەورگرد هورمز کرد نیازیان دەرنەخەن ئەرا چگن وەرەو بەندەرەیل ئیران، و دووپاتش گرد کە پابەندنەوین کەشتییەیل وە فەرمانەیل هیز دەریایی ئەمریکی لە گەروو هورمز خەێدەیانە رخداری.

هەرلیوا، سەرچاوەیگ ئاگادار، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو شەممە، ئەو لێدوانەیلە رەت کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی دایەسەی لەباوەت هەڵگردن ریکارە دەریاییەیل لەبان ئیران، وەگەرد وەردەوامبوین ئەو دانوسەنینە کە ئامانجیان رەسینە وە رێککەفتنیگ ئاشتیانەی گشتگیر لە ناوچەگە.

ئی هەڵوێستە دۊای راگەیاننەگەی ترەمپ، دۊەکە جومعە تیەێد، لەباوەت هەڵگردن گەمارۆی دەریایی لەبان ئیران و داواکردنی لە تاران ئەرا وازکردن گەروو هورمز دەسوەجێ، لە وەختیگ وەزارەت دەیشت ئیرانی لە دۊاچگنیگ وت: هێمان هیچ رێککەفتنیگ کۆتایی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل واژوو نەکریاس.