وەزیر وەرگیری پاکستان پەیمان وەهیندستان دەێد: باج لێدوانەیل هەراسانکەردان دەن

شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

وەزیر وەرگیری پاکستان خەواجە ئاسف، ئمڕوو یەکشەممە، وە شیوەی تونیگ جواو بەیانەیل هەراسانکەرە دا کە لە دیارترین دامودەزگایەیل ئەمنی نیودەلهی دەرچگە وت، هیندستان "لەژیر لاوارەیل فرۆکە جەنگیەیل نەیمنە خاک".

کەناڵ جیۆ باکستانی راگەیان "ئاسیف لە پۆستیگ لەبان ئێکس راگەیان، لێدوانەیل کۆتایی سەرکردە سەربازی و سیاسیەیل هیندستان وە تەقەلایگ شکستخواردگ ئەرا گلەوداین متمانەی لەدەسچگیان وەسفکرد.

وتیش "بەیانەیلیان دەریخەێد پەستان ها بەرزترین ئاست".

وتیش؛ "دویای رۆڕانیان 6 وە سفر، ئەگەر دوارە تەقەلا بدەن، لە ئەنجام پاکستان خاستر بوود".

وت "رای گشتی لە هیندستان دویای ئەو شکستە وە تونی دژ پارت دەسەڵاتدار بوی و یەیش لە لێدوانەیل سەرکردەیلیان رەنگ دەێد".