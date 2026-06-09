وەزیر وزەی ئەمریکی: چۊلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز وە شیوەی وەرچەویگ زیای کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

وەزیر وزەی ئەمریکی، کریس رایت، ئمڕوو سێشەممە، وت کە چۊلەی دەریاوانی لەڕی گەروو هورمز زیایبۊنیگ "فرە وەرچەو" وەخوەی دوینێد، لە سای جەنگ وەگەرد ئیران.

رایت ئی لێدوانەیلە لە ناو کۆنگرەیگ ئەرا ئەنجومەن ئەتڵەسی دا، وتیش: کارەگە چەن مانگیگ وەخت خوازێد ئەرا گلەوخواردن ئەرا رەوتەیل سروشتی وزە دەسوەجی دۊای کۆتاییهاتن جەنگەگە.

دۊکە دوشەممە، ئیران پەیمان دا وە مقیەتیکردن کۆنترۆڵکردنی لەبان گەروو هورمز، و لە خود وەخت رەخنە لە سزایەیل نوویگ گرد کە یەکێتی ئەوروپا چەسپانە بان تاکەیل و قەوارەیلیگ کە دەس لە تەقەلای تاران ئەرا چەسپانن "سەروەریی" لەبان ئی رێڕەو ئاوییە گرنگە.

وگەروو هورمز لە ماوەی جەنگ دۊایین لەناوەین ئیران لەلایگ و ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لەلایگ ترەک ئەرا زیاتر لە تەنیا رێڕەویگ ئاوی گرنگ ئاڵشت بوی، دۊای ئەوەگ دەرکەفت جویر کاغەزیگ فشار ستراتیژی کە پەیوەندی وە ئاسایش و وزە و بازرگانی جەهانی دیرێد.

جەنگ ئەمریکی ئیسرائیلی لەبان ئیران لە 28 شوبات / فێبرایەر گوزەشتە بویە هووکار قەیرانیگ لە گەروو هورمز کە لیکەفتە ئابوورییەیلی لەبان جەهان کاریگەری داشت، لە وەختیگ ئەمریکا گەمارۆییگ تون لەبان بەندەرەیل ئیرانی چەسپان، لەوانڵیش ئەوانەگ کە تیەنە بان گەرووەگە، کە وە دەمار گرنگ ئەرا دابینکردنەیل وزەی جەهانی دانریەێد.