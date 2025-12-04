وەزیر ئیران: ئەرا نواگیریکردن هشکەساڵی ئاو لە هەر وڵاتیگ سینیمن
شەفەق نیوز ـ تەهران
حکومەت ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وە نیازە وە مدوو ئەو شەپوول هشکەساڵیە لە وڵاەگە بڵاوبویە ئاو لە وڵاتەیل هاوسێ بسینێد.
عەباس عەلی ئابادی، وەزیر وزەی ئیران، وت: "ئەگەر وڵاتیگ ئامادە بوود ئاو بفرووشێد، ئیمە سینیمنێ."
هەمیش وەپای ئاژانس خەوەری ئەڵمانی (د.ب.ئ)، ئیران پرس "هاوردەکردن ئەو بەرهەمەیلە کە بڕیگ فرە ئاو وەکارتیارن" خستیەسە ناو کارنامەی خوەی.
فرەیگ لە وڵاتەیل هاوسێ ئیران وە دەس کەم ئاوی ناڵن لەوانەش جویر عراق، ئەفغانستان، و ناوچە سنوورییەیل پاکستان، باوجی ئەرمینیا لە باکوور تا رادەیگ یەدەگ گەپیگ ئاو دیرێد.
ئیران وە یەکیگ لەو وڵاتەیلە دانرێد وشکترین وڵات جیهانە، و لە ساڵەیل وەرین داوەزیان گەپیگ لە رێژەی واران وارین وەخوەی دیە، لەهەمان وەخت شەپوولەیل هشکی زیایەوبویە وەگەرد دیارد سەختەیل کەشوهەوا.