‏وەزیر ئیران: ئەرا نواگیریکردن هشکەساڵی ئاو لە هەر وڵاتیگ سینیمن

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏حکومەت ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وە نیازە وە مدوو ئەو شەپوول هشکەساڵیە لە وڵاەگە بڵاوبویە ئاو لە وڵاتەیل هاوسێ بسینێد.

‏عەباس عەلی ئابادی، وەزیر وزەی ئیران، وت: "ئەگەر وڵاتیگ ئامادە بوود ئاو بفرووشێد، ئیمە سینیمنێ."

‏هەمیش وەپای ئاژانس خەوەری ئەڵمانی (د.ب.ئ)، ئیران پرس "هاوردەکردن ئەو بەرهەمەیلە کە بڕیگ فرە ئاو وەکارتیارن" خستیەسە ناو کارنامەی خوەی.

‏فرەیگ لە وڵاتەیل هاوسێ ئیران وە دەس کەم ئاوی ناڵن لەوانەش جویر عراق، ئەفغانستان، و ناوچە سنوورییەیل پاکستان، باوجی ئەرمینیا لە باکوور تا رادەیگ یەدەگ گەپیگ ئاو دیرێد.

‏ ئیران وە یەکیگ لەو وڵاتەیلە دانرێد وشکترین وڵات جیهانە، و لە ساڵەیل وەرین داوەزیان گەپیگ لە رێژەی واران وارین وەخوەی دیە، لەهەمان وەخت شەپوولەیل هشکی زیایەوبویە وەگەرد دیارد سەختەیل کەشوهەوا.

