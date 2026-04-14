وەزیر دەیشت ئیسرائیل: تەقەلا ئەرا ئاشتی وەگەرد لوبنان دەیمن و حزبوڵا "گرفتەگەس"

جدعۆن ساعر وەزیر دەیشت ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە تەلئەبیب خوازێد "ئاشتی و ئاساییکردن پەیوەندییەیل" وەگەرد لوبنان بکەێد، و یەیش وەرجە قسەکردن راسەوخۆ لەناوەین وەرپرسەیل هەردگ وڵاتەگە لە واشنتۆن.

ساعر، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: "خوازیمن بڕەسیمنە ئاشتی و ئاساییکردن وەگەرد دەوڵەت لوبنان.. هیچ ناکۆکییەیلیگ گەورە لەناوەین ئیسرائیل و لوبنان نییە، بەڵام گرفتەگە حزبولڵاس".

وەزیر دەیشت ئیسرائیلی وتیش: کە "گفتوگۆیل واشنتۆن لە یەکەمجار رەسێدە ئاست راگەیانن لوبنان ئەرا خوازین کەمەوکردن جەنگ و دووپاتکردنی لەبان ئەوە کە چالاکییەیل حزبولڵا پێچەوانەی یاساس".

لوبنان و ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، دانیشتنەیلیگ لەبان ئاست هەردگ باڵیۆزەگە لە واشنتۆن لە بارەگای وەزارەت دەیشت ئەمریکی بەسن، کە بوودە یەکەم لەی ئاستە لە وەرجە دەیان ساڵەو تا ئیسە.

وەرجەیە، بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل وت: ئەو رەزامەنی داگە لەبان ئەنجامداین گفتوگۆیلیگ راسەوخۆ وەگەرد لوبنان "لە نزیکترین وەخت گونجیاگ".

نەتانیاهۆ خەوەردا کە ئەو فەرمانەگە دەرکردیە جویر کاردانەوەیگ لەبان داواکارییەیلیگ لە لوبنانەو کە دانوسەنین زوور لەبان ماڵین چەک حزبولڵا و دامەزرانن پەیوەندییەیل ئاشتیانە لەناوەین هەردگ دەوڵەت هاوساگە لەناوی بوود.

جۆزێف عۆن سەرۆک لوبنان، لە 9 ئازار / مارس، دەسپیشخەرییگ راگەیانوێد ئەرا دانان سنووریگ ئەرا جەنگ نووەوبوی ئیسرائیل وەبان لوبنان، کە رەسێدە ئاگربەسیگ تەواو وەگەرد وسانن گشت دەسدرویژییەیل ئیسرائیلی، و پیشکەشکردن پاڵپشتی ئەرا سوپا، و کۆنترۆڵکردن سوپا لەبان ناوچەیل گرژی و کۆنتڕۆڵکردن لەبان گشت چەکەیل لەناوی، و دەسکردن وە گفتوگۆیل وەگەرد ئیسرائیل.