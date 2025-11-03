‏وەزیر دەیشت ئیران: سعودیە وە دوژمن دانیەنێمن و لای ئیمەیش هەڵە بویە

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزیر دەیشت ئیران عەباس عەراقچی، ئمڕوو دشەممە، راگەیان وڵاتەگەی سعودیە هویچ مەوقەیگ وە دوژمن خوەی دانەنایە، دیاریکرد جیاوازی روانگەیلیان رەسیەس ئەرا بڕین پەیوەنی، باوجی وە ئەو مانا نییە مەرافە لەناوەین هەردوگ لا بوود.

‏عەراقچی ئاشکرایکرد لە دیداریگ وەرد کەناڵ جەزیرەی ئاسمانی جیاوازی روانگەی فرەیگ هەس لەناوەین ئیران و سعودیە، بڕیگی چوود ئەرا دویای شوورش ئیسلامی، و هاتێ هەڵە وەلایەن لایەن ئیرانی بوود ریخوەشکەربویە لە قویلەوکردن ئەو بۆشاییە".

‏هەمیش عەراقچی لە بەیانیگ ئەرا وەڕێوەبەر گشتی ئاژانس ناودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی رافابیل ماریانو گروسی و وەزیر دەیشت عومان بەدر بن حەمەد وت لەباوەت چەک ئەتۆمی ئیرانی "راسگانییە".

