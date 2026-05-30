وەزیر جەنگ ئەمریکی: ئامادەیمن دووارە پەلامار ئیران بیەیمن

شەفەق نیوز - سەنگافورە

پیت هیگسێس وەزیر جەنگ ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئامادەس ئەرا دووارە دەسکردن وە پەلامارەیل سەربازی دژوە ئیران ئەگەر دانوسەنین شکست بارێد لە رەسین وە رێککەفتنیگ.

هیگسێس لە بەشداریکردنی لە گفتوگۆی "شانگریلا"ی ئەمنی لە سەنگافورە، وت: توانامان ئەرا دووارە دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنەیل ئەگەر بخوازێد فرە گەورەس، و بڕ سەربازیمان لە ناوچەگە و دەورگرد جیهان بەسە.

هەمیش وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل تۊەنێد زیاتر لە دۆسیەیگ سەربازی لە یەک وەخت بوەێدە ریەو، و ئاشکرا کرد کە ئیدارەی ئەمریکی کار کەێد لەبان فراوانکردن بنکەی پیشەسازی وەرگری و زیایکردن بەرهەمهاوردن تەقەمەنییەیل وە ریژەی دووئەوەنە ئەرا زامنکردن پاڵپشتی دارایی پلانە سەربازییەیل لەڕۊی جیهانییەو.

هیگسێس دیاری کرد کە سەرۆک دۆناڵد ترەمپ ئارامگرە و خوازێد بڕەسێدە رێککەفت خاسیگ کە زامن نەڕەسین ئیران وە چەکیگ ئەتۆمی بکەێد.

ئی لێدوانەیلە لە وەختیگ تیایدا کە دانوسەنکارەیل ئەمریکی و ئیرانی وەردەوامن لە تەقەلایەیل کەمەوکردن ناکۆکییە هەڵپەسیریاگەیل لەباوەت رێککەفتنیگ چەوەڕیکریاگ، لە وەختیگ ترەمپ، دویەکە جمعە، راگەیان کە لە ژوور ئۆپەراسیۆنەیل لە کۆشک چەرمگ گردەو بوود ئەرا دەرکردن بڕیاریگ کۆتایی لەباوەت پیشنیاریگ ئەرا دریەوژکردن ئاگربەسە راگەیەنیایەگە لە سەرەتای نیسان / ئەپریل ئەرا ماوەی 60 رووژ زیاتر ئەرا دروسکردن دەرفەت لەوەرانوەر رەسین وە رێککەفتنیگ هەمیشەیی.

ئەو جەنگە کە لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگەو و ئیران لە لایگ ترەکەو لە کۆتاییەیل شوبات / فێبرایەر گوزەشتە دەسوەپی کرد، بویە هووکار هەزاران قوربانی، بیجگە ئاڵووزییەیل فراوانیگ لە بازاڕەیل وزەی جیهانی وەمدوو ئەو گرژییەیلە کە پەیوەندی وە گەروو هورمزەو دیرن.