وەزارەت ناوخۆی سووریا زەخمداربۊن 18 کەس وە دوو تەقینەوە لە دەیشت چوارچیوەی ئەمنی ماکرۆن لە دیمەشق راگەینێد

شەفەق نیوز - دیمەشق

سەرچەوەیگ ئەمنی سووری، ئمڕوو سێشەممە، دووپات رویداین دوو تەقینەوە کرد لەئەنجام دوو بومب دروسکریاگ لە نزیک باڵەخانەی وەزارەت گەشتیاری لە دیمەشق پایتەخت کرد، کە بۊە هوکار زەخمداربۊن شمارەیگ لە کەسەیل وە زەخمەیل جیاجیا، کە کارمەنەیل ئەمنییش لەناویان بۊە.

لە پیشکەفتنیگ تایبەت، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە دیمەشق خەوەرداد لە زەخمداربۊن فەرەج قەشقووش جیگر وەزیر گەشتیاری سووری، لەئەنجام ئی دوو تەقینەوە کە پایتەختەگە لەرزان.

و ئی پیشهاتە هاوەخت بۊ وەگەرد ئەوەگ ئاژانس "رۆیتەرز" باسی کرد لەباوەت رویداین تەقینەوەیەیل لە نزیک ئەو هۆتێلە کە ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسی وە بارەگای نیشتەجیبۊنی لە ماوەی سەردانە فەرمی ئیسەی ئەرا سووریا گردیەسەی.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار، سەرۆکایەتی فەرەنسی (ئیلیزێ) دووپات کرد کە ماکرۆن سەرۆک هیچ دەنگیگ لە تەقینەوەیەیل نەژنەفتیە، و دووپات کرد کە بەرنامەی سەردانەگەی جویر هەمیشە وەڕیەو چووگ، کە وەرەو چەوپیکەفتن ئەحمەد شەرع سەرۆک سووری لە کۆشک گەل لە دیمەشق چگ.

لەلای خوەییشەو، وەزارەت ناوخۆی سووری لە بەیاننامەیگ فەرمی دیاری کرد، کە هەردوگ تەقینەوەگە بۊنە هوکار زەخمداربۊن 18 کەس، کە 4 لەناویان لە کارمەنەیل هیزەیل ئاسایش ناوخۆ (پولیس)ن.

وەزارەتەگە زیای کرد کە دەورییە ئەمنییەیل زۊ بومبەیلە چەودیاری کردنە، و یەکە پسپۆڕەیل دەسوە ریکارەیل پویچەڵکردنیان کردنە، باوجی هەردوگیان تەقینە لە ماوەی ئۆپراسیۆن ئامادەکردن ئەرا پویچەڵکردنیان، و باس چەسپانن پشتینیگ ئەمنی توکمە لە دەورگرد شۊنەگە کرد ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی ریوارەیل، وەگەرد دەسکردن ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن فراوان لە ناوچەگە.

وەپای بەیاننامەگە، وەشکین تەکنیکی سەرەتایی نشان دا کە هەردوگ بومبەگە وە شیوەیگ سەرەتایی دروس کریانە، کە یەکەم لەناو ماشینیگ وسیاگ لە بان ریەگە نریاۊد، لە وەختیگ دۊەم لەناو تنکەی زبڵ تەقیەسەو، لە وەختیگ هێمان لێکۆڵینەوەیل ئەرا دیاریکردن ناسنامەی ئەو کەسەیلە کە دەسیان لەناوی بۊە وەردەوامن.

هەرلیوار وەزارەتەگە دووپات کردە بان ئەوەگ شۊن تەقینەوەگە کەفێدە "دەیشت چوارچیوەی ئەمنی" دیاریکریاگ ئەرا بارەگای نیشتەجیبۊن سەرۆک فەرەنسی، و هیچ هەڕەشەیگ راستەوخۆ ئەرا بیوەیی یا ئەرا بەرنامەی سەردانەگەی دروس نەکردگە.

لەی ناوە، سەکوو و هەژمارەیل پەیوەندیدار وە ریخریاگ تۊنڕەوەیل، کە فرەیان چنەو ئەرا جەنگاوەرەیل بیگانە لە سووریا، بەیاننامەیگ بڵاو کردن کە باس خاوەنداریەتی هەردوگ تەقینەوەگە کەێد؛ و وەپای ئەوەگ لەناو بەیاننامەگە هاتیە، لایەن راگەیەنەرەگە ناو خوەی وە "فیرقەی فەرەنسی" نەێد، و جەنگاوەرەیلیگ لە رەگەزنامەی فەرەنسی لەخوەی گرێد کە وەرجە یە چگنەسە ناو ریخریاگ "داعش" وەرجە جیاوەبۊن لەلی دۊای رمیان کۆنترۆڵی لە خوەرهەڵات وڵاتەگە، یەیش لە وەختیگە کە نەتۊنریا وە شیوەیگ سەروەخوەی پشتڕاس لە دروسی بەیاننامەگە یا ناسنامەی ئەو لایەنە بکریەێد کە لەپشتی وسیانە.