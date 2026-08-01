‏وەزارەت دەیشت ئەمریکا: ئامادە بوون ئەرا بەسانن مژار ئاسمانی لە خوەرهەڵات ناوڕاس

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏ وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، داوا لە هاوڵاتیەیل ئەمریکیەیی لە خوەرهەڵات ناوڕاس کرد ئاگادابوون و ئامادەکاری بکەن ئەرا بەسانن مژار ئاسمانی و ئاستەنگەیل گەشتکردن.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگی ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچنی کردیە راگەیان "هەوەجە کەێد ئەمریکیەیل دەیشت خوەرهەڵات ناوڕاس دوارە وە گەشتەیلیان بچنەو ئەرا ناوچەگە، باوجی ئەوەگ ها لەورا، بایەت هویر لە دەرچگن یا ئامادەکاری ئەرا رویدان گرژیەیل بکەن".

‏دیاریکرد "ئیران کۆمەڵەیل پاڵپشتکەرەیلی بەرژەوەنی ئەمریکیەیل یا هاوڵاتی ئەمریکیەیل لە گشت جەهان گرنە ئامانج".

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