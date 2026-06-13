وەزارەت دەیشت ئیران: واژووکردن رێککەفتنەگە وەگەرد واشنتۆن سوو نییە

شەفەق نیوز - تاران

ئیسماعیل بەقایی، قسەکەر وەناو وەزارەت دەیشت ئیران، رووژ شەممە ئاشکرا کرد، ک وەخت ورد ئەرا واژووکردن یاداشت لیەکڕەسین ناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل "هێمان یەکلایی نەۊیە"، و "ئەرا سوو یەکشەممە نیەوود".

بەقایی، لە لێدوانەیلیگ ک راگەیاننەیل ئیراني بڵاویان کردنە وتیش، ک "راگەیانن ئیسلام ئاباد"، یا ئەو یاداشتەیل لەیەکفامستنە ک کار لەبانی کریەێد، لەی قۆناغە لەبان کووتاییهاوردن جەنگەگە سەرنج خەێد، وە دەسنشانکردن ئەوە ک بڕیار دریاس ئیسە باس لە دۆسیەی ئەتۆمی ئیراني نەکریەێد.

وتیش ک ئەگەر واژووکردن رێککەفتنەگە لە ماوەی رووژەیل بانان "هێمان ها ئاراوە"، باوجی داوا کرد "مقیەتی بکریەێد لە هەڵسەنگاندن رێڕەو گفتوگۆیل"، لەوەر ئەوە ک وە "لەرزین هەڵوێستەیل لایەن وەرانوەر" وەسفی کرد.

وت: "بایەسە چەوەڕی بکەیمن ئەرا زانستن وەخت ورد ئەرا واژووکردنەگە، و سەرەڕای ئەوە ک ئەرا سوو نیەوود، باوجی شایەت لە رووژەیل بانان رویدەێد و دویر نییە".

قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیرانی وتیش: "بایەسە فتراق بخریەێدە بان کووتاییهاوردن جەنگەگە لەبان گشت بەرەیەل ک لوبنانیش لەوەرگرێد"، وە دووپاتکردن ئەوە ک "تەنیا ری ئەرا وەدیهاوردن ئاسایش لە ناوچەگە کووتاییهاوردن وە بۊیین سەربازی بیانییە".

بەقایی دەسنشان کرد، ک "بڕیارە لە ماوەی 60 رووژ گفتوگۆ لەباوەت دۆسیەی ئەتۆمی بکریەێد ئەرا یە هۊردەکاریەیلی لەی قۆناغە گفتوگۆ لەبانی نیەکرێد"، وە دەسنشانکردن ئەوە ک "رێککەفتنەگە لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل کووتایی نییە بەڵکم لەیوکڕەسینیگە ک کڕە گەورەیل ئەرا ناکۆکیەیل دیاری کەێد و زوور لەبان کووتاییهاوردن جەنگەگە کەێد".

هەمیش وت: "پەلامارەیل لەبان کەشتیەیل ئیراني و ئەو پرسەیلە ک وە گەروو هورمز پەیوەندی دیرن لە ناو ئەو باوەتەیلەن ک لەی قۆناغە گفتوگۆ لەبانیان کریەێد"، وتیش ک "ئازادکردن پۊل گەل ئیراني بەشیگ جیانەکریایە لە هەر لەیەکفامستنیگ بوود".

شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد ک پاکستان ئەرا واژووکردن ئەلکترۆنی لەبان رێککەفتن ئاشتی ئەمریکی - ئیراني، لە ماوەی 24 سەعات خوەی ئامادە کەێد.

ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، دۊکە جومعە، دەسنشان نزیکەوبۊیین ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ ئەرا کووتاییهاوردن جەنگەگەی ناونیان کردن، لە وەختیگ وەرپرسیگ گەورای ئەمریکی وت ک هەردوگ لایەنەگە لەبان دەقیگ رەزامەنی نیشان دانە، و چەوەڕی کریەێد ک واشنتۆن لە ماوەی رووژەیل بانان لەبان رێککەفتنیگ سەرەتایی واژوو بکەێد.

ئی رویداو جەنگە ک دۊای گورزەیل ئەمریکی ئیسرائیلی لەبان ئیران لە 28 شوبات گوزەشتە هەڵگیرسا، ئاگر قەیرانەگە لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەشان، و بۊە مدوو کوشتن هەزاران کەس وەتایبەت لە ئیران و لوبنان، سەرەڕای لەرزانن بنەماگەیل ئابووری جەهانی.

رێککەفتنیگ ئەرا ئاگربەس لە 8 نیسان گوزەشتە بۊە مدوو ئارامییگ ک تەقەکردن جاروەجار وەگەرد ئۆپەراسیۆنەیل ئەمریکی لەبان ئیران شکانەی، وەگەرد گورزەیل ئیراني ک شوینەیل لە وڵاتەیل کەنداو عەرەبی کردنە ئامانج، وەگەرد ئاڵووزییگ جیاواز لەناوەین ئیسرائیل و ئیران ک گورزەیل مووشەکی و پەلامار ئاسمانی لەخوەی گرد.