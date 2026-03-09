وەزارەت دەیشت ئیران: پەلامارەیل ئەمریکا وە ئاسمان دەوڵەتەیلیگ هاوسا تیەن

شەفەق نيوز- تەهران

ئیسماعیل بەقائی قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، پارچە ڤیدیۆییگ بڵاو کرد لەناوی دووپات کرد کە هیزەیل ئەمریکا ئاسمان دەوڵەتیگ هاوسا وەکار تیارێد ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل مووشەکی وەبان ئیران.

بەقائی لە پۆستیگ لەبان ئێکس وت: ئەرا ئەوانە کە رکدارن لەبان وەپشتگووشخستن دەسپیچگەیل لە پشت پەلامارەیل وەرگری ئیمە وەبان سەربازگە و سەرمایەیل ئەمریکا لە ناوچەگە: مووشەکەیل لە زەویەیل دەوڵەتەیل هاوسا ئەرا ئیران وەشیەن، وە دیاریکریای نزیک گەڕەکەیل نیشتەجییوین، هەمیش هیزەیل ئەمریکا ئاسمان دەوڵەتەیل هاوسا وەکار تیارن ئەرا پەلاماردان ئیران، کە ئاسایش هەرێمی خەێدە رخباری.

لە 28 شوبات گوزەشتە، ئەمریکا و ئیسرائیل دەسکردن وە زەنجیرەیگ لە گورزەیل وەبان ئیران، لەناویان تەهران پایتەخت، کە بویە مدوو زەردەیل گەورەیگ و کەفتن قوربانی مەدەنی، وەگەرد کوشتن عەلی خامەنەئی ریبەر ئیران و شمارەیگ لە سەرکردەیل سوپای پاسداران و سوپا.

ئیرانیش وەڵام ئەو پەلامارەیلە دادەو، کە بویە مدوو کاریگەریەیل فراوانیگ لە دەوڵەتەیل ناوچەگە، لە هەرلە عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کوەیت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعودیە.