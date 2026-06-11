‏وەزارەت دەێشت ئیران: پەلامارەیل ئەمریکا ئاگربەس "بی ئەرزش" کردیە

‏وەزارەت دەێشت ئیران: پەلامارەیل ئەمریکا ئاگربەس "بی ئەرزش" کردیە
2026-06-11T09:44:53+00:00

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزارەت دەێشت ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، ئاگربەس کردن وەرد وڵاتەیەکگرتگەیل "بی ئەرزشەو" بویە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت:  پەلاماردانەیل هیشتیە ئارگبەست لەڕوی کرداری بی ئەرزش بوود.

‏وتیش: وە تووندی شەرمەزار تاوانەیل سیستەم ئەمریکی کەین لەو پەلاماردان فراوانە کە دویەشەو وەبان ئیران ئەنجامیدا".

‏ئێ ئەوزەڵکردنەیلە لە وەختیگە بازنەی رویوەرویبوینەیل ناوەین واشنتۆن و تەهران زیایەوبویە، و لەدویای گورزەیل نوو ئەمریکا و وەئامانجگردن شوینەیلیگ لەناو ئیران، و ئیران بەسانن گەروو هورمز وەرانوەر هاتوچوو کەشتیەیل بازرگانی و نەفتیەیل راگەیان، لەناوەین دویژەوبوین گرژیەسل  وەبان بارەگای ەمریکیەیل لە کەنداو و ناوچەگە.

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