‏وەزارەت دەێشت ئیران: پەلامارەیل ئەمریکا ئاگربەس "بی ئەرزش" کردیە

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزارەت دەێشت ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، ئاگربەس کردن وەرد وڵاتەیەکگرتگەیل "بی ئەرزشەو" بویە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: پەلاماردانەیل هیشتیە ئارگبەست لەڕوی کرداری بی ئەرزش بوود.

‏وتیش: وە تووندی شەرمەزار تاوانەیل سیستەم ئەمریکی کەین لەو پەلاماردان فراوانە کە دویەشەو وەبان ئیران ئەنجامیدا".

‏ئێ ئەوزەڵکردنەیلە لە وەختیگە بازنەی رویوەرویبوینەیل ناوەین واشنتۆن و تەهران زیایەوبویە، و لەدویای گورزەیل نوو ئەمریکا و وەئامانجگردن شوینەیلیگ لەناو ئیران، و ئیران بەسانن گەروو هورمز وەرانوەر هاتوچوو کەشتیەیل بازرگانی و نەفتیەیل راگەیان، لەناوەین دویژەوبوین گرژیەسل وەبان بارەگای ەمریکیەیل لە کەنداو و ناوچەگە.

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