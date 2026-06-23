وەزارەت دەیشت ئیرانی: تا ئیسە باسکردنیگ هویرد لەباوەت ئەتۆمی و سزایەیل نەکردیمنە

شەفەق نیوز - تاران

وەزارەت دەیشت ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد لەبان نەکردن هیچ باسکردن هویردیگ لەبارەی دۆسیەی ئەتۆمی و سزایەیل، لە ماوەی دانوسەنینە چوارییەگە کە لە سویسرا ساز کریا.

ئیسماعیل بەقائی، قسەکەر وەناو وەزارەت دەیشتەکی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت، کە یاداشت لەیەکفامستن چەسپەنێد کە باسکردن دۆسیەی ئەتۆمی و سزایەیل لە ماوەی 60 رووژ دۊای واژووکردنی کریەێد، و لەیەکفامستن لەبان رێزگردن و پابەندبۊن وە راسییەیل دروس بوود و هەر قسەیگ لووتبەرزانە رێڕەو رێککەفتنەگە پویچەڵ کەێد.

بەقائی وتیش، کە وسانن دەسدریژییەیل لەبان لوبنان بەشیگە جیانیەوود لە یاداشت لەیەکفامستنەگە و پابەندبۊن ئەمریکا ئاشکراس لەی باوەتە، هەرلیوا رێککەفتن کریا لەبان میکانیزمیگ وە بەشداریکردن ئیران و قەتەر و پاکستان و ویلایەتە یەکگرتگەیل و لوبنان ئەرا ریگریکردن لە بەرزەوبۊن ئاڵووزییەیل لە لوبنان.

دیاری کرد کە ئەو میکانیزمە کە لەبانی رێک کەفتیە ئامانج دیرێد ئەرا چەودیاریکردن جیوەجیکردن وسانن جەنگ لەبان لوبنان، و دووپات کرد لەبان دروسکردن کۆمەڵەیگ کار تایبەتمەن ئەرا جیوەجیکردن بڕگەیل یاداشت لەیەکفامستن کە لەی دۊاییە واژوو کریا.