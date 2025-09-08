وەزارەت تەندروسی فەلەستین: شمارەی گیان لەدەسدانەیل وە مدوو ورسگی رەسیەسە بان 390 کەس
2025-09-08T13:38:54+00:00
شەفەق نیوز ـ غەززە
وەزارەت تەندروسی فەلەستین لە کەرت غەززە راگەیان، شمارەی ئەو فەلەستینیەیلە لە کەرت غەززە کە لە7 مانگ تەشرین یەکەم 2023 تا ئیسە وە مدوو ورسگی مردنە بەرزەوبویە ئەرا بان 390 کەس.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، لە ماوەی 24 ساعەت وەرین، شەش کەس ترەک وە مدوو ورسگی لە کەرت غەززە گیان لەدەسدانە کە دوانیان مناڵن.
ئاشکرایکرد، شمارەی ئەو فەڵەستینیەیلە کە لە ٧ مانگ تشرین یەکەم ساڵ 2023 تا ئیسە وە مدوو ورسگی لە کەرت غەززە گیان لەدەسدانە بەرزەوبویە ئەرا 393 کەس کە 140 کەسیان مناڵن.