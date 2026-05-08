وەرگری ئیمارات نواگیریکردن پەلامارەیل ئیران راگەینێد
شەفەق نیوز - ئەبوزەبی
وەزارەت وەرگری ئیمارات، ئمڕوو جومعە، راگەیان کە وەرگرییە ئاسمانییەیلی وەگەرد پەلامارەیلیگ مووشەکی و فرۆکەیل بێفڕۆکەوان رەفتار کردن کە لەلایەن ئیرانەو تیەن، ئەوەیش وەگەرد دووارە دەسکردن وە جەنگ لەناوەین واشنتۆن و تاران لەبان راگەیانن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی کە وەسانن تەقەکردن هبمان لە ناوچەگە کاراس.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە لەبان ماڵپەڕ "ئێکس" بڵاوی کرد، دووپات کرد کە ئەو دەنگەیلە کە لە ناوچە جیاجیایەیل دەوڵەتەگە ژنەفیەن ئەنجام رەفتارکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئیماراتییە ئەرا مووشەکە بالیستییەیل، و کروزەیل و فرۆکەیل بێفڕۆکەوان.