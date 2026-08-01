وەرگیریەیل کوێت رویوەڕوی پەلامار درۆنیەیل ئیران بوون
شەفەق نیوز - کوێت
سەرۆکایەتی ئەرکان گشتیی سوپای کوێت، ئمڕوو شەممە راگەیان سیستەمە وەرگریی ئاسمانییەیل رویوەڕوی پەلامارداین فڕۆکە بیفرۆکەوانەیل (درۆن) سەر وە دوژمن بوین، یەیش وە "دەسدرویژیی ئیرانی" وەسف کرد.
لە بەیاننامەیگ سوپای کوێت هاتیە دەنگ ئەو تەقینەوەیلە کە لە بڕیگ ناوچە ژنەفیانە لە ئەنجام کارەیل نواگیریکردن وەرگیری ئاسمانییەیلە، دووپاتکرد رویوەڕوی وەرد هەرەشەیل ئاسمنی وەردەوامە.
سەرۆکایەتیی ئەرکان داوا لە هاووڵاتی و دانشتگەیل کرد پابەن تەمەیل ئاسایش و بیوەیی دەزگا پەیوەندیدارەیل بوون، وە دویای دەنگۆ نەکەفن و تەنیا وەدویاچگن ئەرا راگەینراوەیل فەرمی بکەن ئەرا زانین نووترین پیشهاتەیل.