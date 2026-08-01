‏وەرگیریەیل کوێت رویوەڕوی پەلامار درۆنیەیل ئیران بوون

‏وەرگیریەیل کوێت رویوەڕوی پەلامار درۆنیەیل ئیران بوون
2026-08-01T08:40:17+00:00

‏شەفەق نیوز - کوێت

‏سەرۆکایەتی ئەرکان گشتیی سوپای کوێت، ئمڕوو شەممە راگەیان  سیستەمە وەرگریی ئاسمانییەیل رویوەڕوی پەلامارداین فڕۆکە بیفرۆکەوانەیل (درۆن) سەر وە دوژمن بوین، یەیش وە  "دەسدرویژیی ئیرانی" وەسف کرد.

‏لە بەیاننامەیگ سوپای کوێت هاتیە  دەنگ ئەو تەقینەوەیلە کە لە بڕیگ ناوچە ژنەفیانە لە ئەنجام کارەیل نواگیریکردن وەرگیری  ئاسمانییەیلە، دووپاتکرد رویوەڕوی وەرد هەرەشەیل ئاسمنی وەردەوامە.

‏ سەرۆکایەتیی ئەرکان داوا لە هاووڵاتی و دانشتگەیل کرد پابەن تەمەیل ئاسایش و بیوەیی دەزگا پەیوەندیدارەیل بوون، وە دویای دەنگۆ نەکەفن و تەنیا وەدویاچگن ئەرا راگەینراوەیل فەرمی بکەن ئەرا زانین نووترین پیشهاتەیل.

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