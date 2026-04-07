‏وەرپرسیگ ئەمریکی: ئەگەر ترەمپ نشانەیگ ئەرا رێککەفتن بوینێد پەلامار "لەناوبردن ژیرخان" ئیران وسنێد

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏وەرپرسیگ باڵای ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، ئەوە خسە روی، ئەو پەلامار گەورە و کوشندە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا هەڕەشەی ئەنجامدانی کردگە ئەرا بان ژیرخانەیل ئیران، ئەگەری هەس تا وەختیگ نادیار دویا بخریەێد، ئەگەر ترەمپ نشانەیگ "جدی" لە تەهرانەو بوینێد ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ لەبان مەرجەیل واشنتۆن ئەرا وسانن ئەو پەرەسەنین سەربازییە لە ناوچەگە.

‏ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی بڵاو کرد کە: "تەنیا ترەمپ خاوەن بڕیارە ئەرا دەسوەپیکردن لەناوبردن ژیرخانی ئیران لە سەعات هەشت ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە"، دیاریکرد "ئەگەر نشانەی راسگانی ئەرا رێککەفتنیگ بوینێد، وەنە پەلامارەگە ئەرا بان ئیران دویا خەێد".

‏یەیش هاوەختە وەگەرد هوشدارییگ تون کە ترەمپ دایەسێ ئەرا ویرانکردن پیەڵ و وێستگەیل بەرهەم وزەی کارەبا لە ئیران، تا نینەشەو، ئەگەر تا ئەو وەختە رێککەفتنیگ کە لای ئەوەو قبووڵکریاگ بوی ئەنجام نیەیرێد.