وەرپرسیگ ئەمریکی ئاشکرای دووارە ئامادەکردن سەکووەیل مووشەکی لەلایەن ئیرانەو کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

وەرپرسیگ ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە ئیران دەیان سەکوو مووشەکی دووارە واز کردگە وەگەرد ئەگەر دووارە دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل دژی لەلایەن ویلایەتە یەکگرتگەیلەو دۊای ئەو لێدوانەیلە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی لەی باوەتە دایەسەیان.

وەپای رووژنامەی "نیۆیۆرک تایمز" لە زوان وەرپرسەگە: ئیران سەکووەیل وەشانن مووشەک ئامادە کردگە ئەرا نووەوبوین جەنگ لە ناوچەگە لەناوەین خوەی و ئەمریکا.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، دۊکە دووشەممە دۊاخستن پەلاماریگ لەبان ئیران راگەیان کە بڕیار بوی ئمڕوو سێشەممە دەسوەپی بکەێد، لەبان داوایگ لە وڵاتەیل کەنداو، لە وەختیگ داوا پێنتاگۆن لەبان ئامادەباشی تەواو بمینێد ئەرا دەسوەپیکردن پەلامارەگە لە ئەگەر نەڕەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد تاران.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت:

شازادەی قەتەر و شازادەی جینشین سعودیە و سەرۆک ئیمارات داوا لەلی کردنە پەلە نەکەێد لە دەسکردن ئەو پەلامارە سەربازییە کە نەخشەی ئەرای کیشیاگە لەبان ئیران.