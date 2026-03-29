وەرپرسەیل ئەمریکی: پنتاگۆن نەخشەیل ئەرا ئەگەر ئۆپراسیۆن زەمینی لە ئیران ئامادە کەێد
وەرپرسەیل ئەمریکی راگەیانن وەزارەت وەرگری ئەمریکا (پنتاگۆن) خوەی ئامادە کەێد ئەرا ئۆپراسیۆنیگ زەمینی کە چەن هەفتەیگ لە ناو ئیران وەردەوام بوود، یەیش وەپای رووژنامەی "واشنتن پۆست" بڵاوی کردیە.
رووژنامەگە دیاریکرد ئی نەخشەیلە هاتێ پەلامارەیلیگ بگرێدەو کە لە لایەن هێزەیل ئۆپراسیۆن تایبەت و هێزەیل پیادەی سوپا ئەنجام بدریەن، رووژنامەگە وت هێمان دیار نییە کە ئایا سەرۆک دۆناڵد ترامپ ؤەزامەنی لەبان هەر یەک لەو نەخشەیلە دەێد یا نه.
ئیدارەی ترامپ هێزەیل پیادەی دەریایی ئەمریکی (مارێنز) لە خوەرهەڵات ناوەڕاس بڵاو کرد، هاوکات وەگەرد چگنە ناو پەنجەمین هەفتەی جەنگ لە ئیران، هەمیش نەخشە کیشێد ئەرا کلکردن هەزاران سەرباز لە فیرقەی 82 ئاسمانی سەر وە سوپای ئەمریکا ئەرا ناوچەگە.