وەرپرسەیل ئەمریکی: ترەمپ فەرمان دا وە ئامادەبوین ئەرا چەسپانن گەمارۆیگ درویژماوە لەبان ئیران

وەرپرسەیلیگ ئەمریکی دیاری کردن کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل، فەرمان دەرکرد ئەرا یاریدەدەرەیلی ئەرا ئامادەبوین لەبان چەسپانن گەمارۆیگ درویژماوە لەبان ئیران وەگەرد دویرخستن ئەگەر دووارەبوین گرژی سەربازی لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس.

وەپەی رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لە قسەیل ئەو وەرپرسەیلە وت: ترەمپ رەسیەسە ئەوە کە دووارە دەسکردن وە گورزەیل یا کیشانەوە رخباریەیلیگ دیرێد، کە فرەترە لە هیشتن گەمارۆگە، دووپاتیش کرد کە گەمارۆی تەنگەی هورمز ئابووری ئیران هەڕێدر و تویش کە سەختییگ گەورە تیارێدەی لە هەڵگردن نەفتەگەی.

وتنیش: ترەمپ ئامادە نییە ئەرا وازهاوردن لە داواکاری پەیماندان ئیران وە وسانن پیتاندن ئەتۆمی ئەرا ماوەی 20 ساڵ لەلای کەم.

لەلاییگ پەیوەندیدار، رووژنامەگە لە زوان سەرچەوەیلیگ ئاگادار باس کرد کە ئیران وە ناوەنجیکارەیل راگەیانیە کە چەن رووژیگ خوازێد ئەرا سڵاکردن وەگەرد ریبەر موجتەبا خامنەیی وەرجە پیشکەشکردن پێشنیازیگ هەموارکریای، ئەرا دووارە دەسکردن وە دانوسەنین وەگەرد واشنتۆن وەگەرد چگن وە ئاست جیوەجیکردن ئاگربەسەگە و ئامادەکاری ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ گشتگیر.