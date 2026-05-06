وەرپرسەیلیگ ئیسرائیلی: واشنتۆن توانای مقیەتیکردن کەشتییەیل لە هورمز نەیرێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

وەرپرسەیلیگ گەورە لە سوپای ئیسرائیل، رووژ چوارشەممە، خەوەردان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل وە کردەیی توانای مقیەتیکردن ئەو کەشتییەیلە نەیرێد کە لە گەروو هورمزەو رەد بوون.

ووەپوی کەناڵ 12ـی ئیسرائیلی لە زوان ئەو وەرپرسەیلەو وت: بڕیار دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وە هەڵواسین پرۆسەی پرۆژەی ئازادی وە بڕیاریگ دراماتیکی دریەێدە قەڵەم، لە سای ئی رەوش ئەمنی شیویایە.

وتنیش: سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی توانای مقیەتیکردن هەڵگرەیل نەفت لە گەروو هورمز نەیرێد، دیاری کردن کە رێڕەو جیگریگ کە واشنتۆن پێشنیازی کردگە لە درویژایی کەناراو عوممان وە فرە رخدار و فرە تەنگ هەژمار کریەێد.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، "پرۆژەی ئازادی" وسان، لە دەسنشانکردن وەرەونواچگنیگ لە گفتوگۆەیل وەگەرد ئیران و ئەرا داواکارییگ لە پاکستان و دەوڵەتەیل ترەک.

پرۆژەی ئازادی، جویلەیگ سەربازییە کە سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی وەرجە دوو رووژ دەسوەپی کرد ئامانج دەسمیەتیداین کەشتییە بازرگانییەیل یێرێد لەبان رەدبوین لەڕی گەروو هورمزەو، وەلی رۊوەڕۊ ناڕەزایەتییەیل گەورەیگ لەلایەن ئیرانەو بوی.