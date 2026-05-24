وەرپرسیگ ئیسرائیلی: ترەمپ پشتگیری ئازادی جویلەی تەلئەبیب وەرانوەر هەڕەشەیل لوبنان کرد

وەرپرسیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، وت: دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی پشتگیری داواکاری بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی کرد لەباوەت داین ئازادی کارکردن وە ئیسرائیل دژوە هەڕەشەیل لە گۆڕەپانە جیاجیاکەیل.

وەرپرسەگە، وەپای میدیایەیل راگەیاندن ئیسرائیلی، دیاری کرد کە نەتانیاهۆ لە ماوەی گفتوگۆیەیل وەگەرد ترەمپ چەسپانە بان هەوەجەی مقیەتیکردن ئازادی جویلەکردن دژوە ئەوە کە وە هەڕەشەیل وەسفیان کرد، کە گۆڕەپان لوبنانییش لەخوەی گرێد.

وتیش: ترەمپ ئەرا نەتانیاهۆ دووپات لە گرنگی هەڵوەشانن بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی کرد، لە سای وەردەوامبوین ئاڵووزییە هەرێمییەیل و دانوسەنینە وەردەوامەیل لەباوەت دۆسیەی ئەتۆمی ئیران.

یەیش وەگەرد وەرەونواچگن دانوسەنین لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران تیەێد، کە ماڵپەڕ "ئەکسیۆس"، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، ئاشکرای کرد کە واشنتۆن رەزامەنی دەێد لەبان دانوسەنین لەباوەت هەڵگردن سزایەیل و هەڵوەشانن سڕکردن پۊیلە ئیرانییەیل لە ماوەیگ کە دریژەو بوود ئەرا 60 رووژ، لە وەختیگ ئەو هیزەیل ئەمریکییە کە لە ماوەی مانگەیل گوزەشتە لە ناوچەگە بڵاوەو کریانە، مینننەو، و نەکیشنریەنەو مەگەر لە ئەگەر رەسین وە رێککەفتنیگ کۆتایی.