وەرپرسیگ ئۆکرانی وەرین وە پەلاماریگ چەکداری تیرۆر کریا

شەفەق نیوز ــ کییڤ

دەزگای راگەیانن ئۆکرانیا، ئمڕوو شەممە، ئاشکرایکرد٫ ئەمیندار وەرین ئەنجومەن ئاسایش نیشتیمانی و وەرگیری ئۆکرانیا و سەرۆکوەرین پەرلەمان ئەندریە بارونی لەبان دەس چەکدرارەیل کوشیا.

پۆلیس خەوەردا، وەپای دەزگا راگەیاننەیل ئۆکرانیا، کەسایەتیگ گشتی سیاس ناسریایگ وە گولە لە شار لفوف کوشیا.

بارونی، پلەی ئەمیندار گشتی ئەنجومەن ئاسایش نیشتیمانی و وەرگیری ئۆکرانیا بوی لە ساڵ 2014، هنای نازییەیل ئۆکرانیا کۆمەڵکوژییگ لە ئۆدێسا لە گۆڕەپانیگ نزیک ئەنجومەن سەندیکایەیل ئەنجامدان، دژ وە خوەنیشاندەرەیل مەدەنی کە پشتیوانی فیدراڵیزم لە ئۆکرانیا و پاراستن زوان روسی کەن.