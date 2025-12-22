وەرپرسیگ ئیرانی باس عراق کەێد جویر دەرفەتیگ ستراتیژی ئەرا بانان ئابووری وڵاتەگەی

شەفەق نيوز- تەهران

گرووپ برادەری پەرلەمانی ئیرانی و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وت: عراق دەرفەتیگ ستراتیژیە ئەرا بانان ئابووری ئێرانی، و وە مەرج لاوردن ریگریەیل یاسایی و پاڵپشتیکردن دیبلۆماسەت ئابووری.

محمد تەقی نەقدعەلی لە وتاریگ لەناو کۆنگرەی دەرفەت و تاوانەیل هەناردەکرن وەرەو عراق لە زانکۆی ئیسلامی ئازاد وت: توانایەیل ئابووری و بازرگانی و کۆمەڵایەتی عراق توەنێد رۆڵیگ بڕانێد لە گەشەپیدان هەناردەیل و بانان ئابووری ئیران.

وتیش: لە سەرەتا، گرووپ برادەری پەرلەمانی ئیرانی وەرم عراق و نەیج و کرواتیا دروس کریا، و خزمەت ئەندامەیل ئی گرووپە کرد، وەلێ دروسکر گرووپ برادەری ئیرانی عراقی ەڵحڵرک ساڵەیل دویایین لە چالاکی پەرلەمان عراق هات، کە نەیشت وە تەواوی بڕەسێدە ئامانجەیل خوەی.

دووپاتیش کرد هەرچەن پەرلەمانتارەیل عراقی سەردانەیل فرەیگ ئەرا ئیران کردن و گردەوبوین ئەنجام دان وەشیوەی گرووپەیل برادەری دەسڵ وباڵ، وەلێ لەوەر نزیکەوبوین هەڵوژاردن عراق و کەشوهەوای سیاسی باو، دەرفەتیگ خاس ئەرا قویلەوکردن هاوکاری پەرلەمانی نەوی.

دیاری کرد کە گەشەیل سیاسی لە عراق رەنگەیلیگ بوی پەیوەندی وە لویتبەرزی جیهانی داشتن تەقەلای دروسکردن پەرلەمانیگ لە عراق دیان وەگەرد کۆمار ئیسلامیەو نەگونجێد، وەلێ وە پیچەوانەوەی ئەوان، دەرئەنجامەیل هەڵوژاردن عراق شکست وەی پڕۆژە هاورد.