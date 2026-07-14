‏وەرپرسیارێتی هاوبەش.. عومان راگەیان کار وەگەرد ئیران و کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کەێد ئەرا مقیەتیکردن هاتووچو دەریایی لە گەروو هورمز

شەفەق نیوز ـ مەسقەت

‏وەزیر دەرەوەى عومان، بەدر بن حەمەد بووسعیدى، ئمڕوو سێشەممە، وت؛ مەسقەت ئمڕوو خەریک گفتوگویەیل "ئاڵۆز" ئەرا دروسکردن رێکخستنیگ درێژخایەنە کە ئازادى دەریاوانی لە گەرووى هورمز دابین بکەێد هاوەخت وەرد گلەوخواردن ئاڵۆزییەیل ئەمنى لە ناوچەگە.

‏بووسعیدى لە لێدوانەیل رۆژنامەوانى وت؛ عومان وەرپرسیارێتى کارکردن وەگەرد ئیران و کۆمەڵگەى ناودەوڵەتى لە مل گرێد ئەرا رەسین وە رێکخستنیگ کە ئازادى دەریاوانى لە گەرووەگە دابین بکەێد.

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