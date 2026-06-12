وەرپرسيگ ئەمریکی: وەخوارخستن دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئیرانی کە تەقلا دانە پەلامار کەشتییە بازرگانییەیل لە هورمز بیەن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ئاژانس "رۆیتەرز" لە وەرپرسیگ ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، وت کە هیزەیل ئەمریکی دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان پەلاماردەر خستنەسە خوار کە لەلایەن ئیرانەو وەشیانە لە تەقەلایگ کە دیارە ئەرا ئامانجگردن کەشتییە بازرگانییەیل گوزەرکەر لە گەروو هورمز، لە نووترین رویداوەیل لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە.

ئەو وەرپرسە کە داوا کرد ناوی ئاشکرا نەکرێد وتیش چۊلەی دەریاوانی لەڕی گەرووەگە وەردەوامە.

یەیش وەگەرد راگەیانن فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، دوکە پەنجشەممە نیەێد کە گەروو هورمز هێمان وازە ئەرا گوزەرکردن کەشتییەیل و نەفتهەڵگرە بازرگانییەیل، وە هەژمارکردن ئەوەگ ئیران نیەتۊەنێد کۆنترۆڵ ئی رێڕەو ستراتیژی وزە لە خوەرهەڵات ناوڕاسەو وەرەو بازاڕەیل جەهانی بکەێد.

ئی لێدوان ئەمریکییە دۊای ئەوە هات کە بارەگای "خاتەمولئەنبیا"ی ئیرانی، دوکە، بەسانن گەروو هورمز لە وەرانەور گشت کەشتییەیل راگەیان، لەوانیش نەفتهەڵگرەیل و کەشتییە بازرگانییەیل، وە هەڕەشەکردن ئەرا ئامانجگردن هەر چۊلەیگ هاتوچو لەناو گەرووەگە، و یەیش جویر وەڵامیگ ئەرا ئەو چشتە کە وت ئەو پەلامارەیل ئەمریکییە کە ناوچەیل باشوور ئیران کردنە ئامانج.