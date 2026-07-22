وەردەوامبۊن داوەزیان رەدبۊن کەشتییەیل لەڕی هورمزەو
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
داتایەیل لە کەرت کەشتیوانی نیشان دان، کە شمارەی ئەو کەشتییەیلە کە لە تەنگەی هورمز رەد بوون دویەکە سێشەممە زیاتر داوەزییە، لە سای وەردەوامبۊن رخباریە ئەمنییەیل لە ناوڕاس پەلامارە وەردەوامەیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران.
وداتایەیل کۆمپانیای کەپلەر نیشان دان کە سێ کەشتی بارهەڵگر دویەکە سێشەممە لە تەنگەگە رەد بۊنە، وە داوەزینیگ لە وەرانوەر چوار کەشتی لە رووژ دوشەممە، وەپای "رۆیتەرز".
داتایەیل کەپلەر باس ئەوە کردن کە کەشتی کاڵا گشتییەیل (کایزەر) تەنگەگە وە بارکریاگی وە کاڵا وەجیهیشت، لە وەختیگ کەشتی بارهەڵگر هشکەیل (ئێچ 7 ئس.ئێم.بی 8) چگە ناو تەنگەگە و چووڵ بۊ، کە یەیش مانای ئەوەس کە باریگ لە کەنداو هەڵگرێد.
کەپلەر وت کە کەشتی (هسین ئۆشن) دویەکە چگە ناو تەنگەگە وە بارکریاگی وە زەیت خورمای پاڵافتی.
هیچ کەشتییگ هەڵگر نەفت خاو گەپ یا کەشتی هەڵگر غاز سروشتی شل نەدوینریا کە دویەکە لە تەنگەگە رەد بوود.
سوپای ئەمریکی لە وەخت دیریگ لە شەو سێشەممە راگەیان کە دۊایین گورزەیلەی لەبان ئیران جیوەجی کردگە، لە یانزەهەمین شەو لەبان یەک لەی پەلامارەیلە.
لە دەریای سوور، دوو کەشتی کە هەڵگر نەفت خاو سعودی بۊن ئەرا ئاسیا رێڕەویان ئاڵشت کردن لە وەخت چگنیان وەرەو تەنگەی بابەلمەندەب لە دویەکە، و ئەوەیش دۊای هەڕەشەیلیگ لەلایەن گرووپ حووسی یەمەنی هاوپەیمان وەگەرد ئیران، کە پەیمان دا وە قەیەغەکردن رەدبۊن بارەیل نەفت سعودی لەڕی تەنگەگە.