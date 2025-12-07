‏وەردەوامبوین داوەزیان پویل ئیرانی.. دۆلار سنوور 122 هەزار تمەن رەدکەێد

‏شەفەق نیوز – تەهران

‏نرخ پویل ئیرانی وەردەوامە لە داوەزیان، وەجویریگ نرخ دۆلار ئەمریکی وەپای ئەو ماڵپەڕەیلە چەودێری نرخ پویل و تەڵا کەن ، ئمڕوو یەکشەممە ، سنووری 122 هەزار تمەنی رەدکرد.

‏شەوەکی ئمڕوو ، دۆلار وە 122.150 هەزار تمەن مامەڵە وەپیکریا، لە وەختیگ لیرەی ئیستەرلینی رەسیە زیاتر لە 162 هەزار تمەن، و نرخ یۆرۆش سنوور 141 هەزار و 900 تمەن رەدکرد.

‏نرخ ئاڵشتکردن دۆلار لە بازاڕ ئازادی ئێران، رووژ چوارشەممەی وەرین، رمیانیگ نوو ئەرا پویلە ناوخوەیەیل توومارکرد دویای ئەوەگ سنوور 120 هەزار تمەن شکان، وەیجویرە وەردەوامبوی لە داوەزیان خێرا، لەماوەی چەن رووژیگ.

‏ لە ماوەیهەفتەی وەرین بازاڕەیل دارایی و پویل لەئیران شەپوولیگ بەرزەوبوین یەک لەدویای یەک وەخوەی دی، کە شمارەیگ پەیمانەیی توومارکرد ریگەی نوو ئەرا بەرزەوبوین نرخەیل خوەشکرد.

