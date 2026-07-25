‏وەگەرد هیزگردن ئاگر دارستانەیل فەڕەنسا دەوروگەرد بۆردۆ چووڵ کەێد

شەفەق نیوز ـ پاریس

‏دەسەڵاتدارەیل فەڕەنسا، ئمڕوو شەممە، هەزاران کەس لە دەوروگەرد نزیک لە بۆردۆ چووڵ کردن، لە وەختیگ هویچ نیشانەیگ لە داوەزیان ئاگر دارستانەیل لە ناوچەیل دەوروگەرد شارەگە دیار نییە.

‏سۆفی برۆکا، سەرۆک ئیدارەی ناوچەیی ئەرا ناوچەی (نۆڤێل-ئەکیتێن و جیرۆند) کە بۆردۆیش گرێدەخوەی، وت: کارەیل چووڵکردن ناوچەیل لواین و ئیزین و مێرینیاک وەبەردەوامە.

‏سەرۆک وەزیرەیل فەڕەنسا سێباستیان لوکۆرنۆ دووپاتکرد زیاتر لە 141 هەزار کەس تا ئیسە لە دو ناوچەی جیرۆند و لۆند کەفنە نزیک بۆردۆ چووڵ کریانە، کە لە هەفتەی گوزەشتەوە ئاگر دارستانەیل هێزگرد.

‏لوکۆرنۆ ئمڕوو شەممە لە بان ئێکس نویسانیە: "ئەو ئاگرەیلە کە وڵاتەگەمان گردێسەوەر وەرەو ئاستیگ چگە کە تا ئیسە وینەی نەویە".

‏وەپای زانیاریەیل سەرچەوەی "رۆیتەرز" ئەرا کەشوهەوا، ناوەن پلەی گەرمی تا ئیسە لەی مانگە رەسیە 32.2 پلەی سەدی لە ناوچەی ئەکیتێن فراوانتر، کە 7.3 پلەی سەدی زیاترە لە ناوەن پلەی گەرمی بەرز باو ئەرا مانگ تەموز لەماوەی 1961 تا 1990.

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