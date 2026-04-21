وەگەرد نزیکەوبوین کۆتاییهاتن مووڵەتەگە.. ئیران خوەی ئامادە کەێد ئەرا گلەوخواردن جەنگ

شەفەق نیوز - تاران

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە ئیران کەفتیەسە "ئامادەی تەواو" ئەرا ئەگەر دووارە دەسکردن وە جەنگەگە، ئەوەیش لەوەر نزیکەوبوین کۆتاییهاتن مووڵەت وسانن تەقە، وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل.

ئاژانسەگە لە زوان سەرچەوەیلیگ ئاگادار وت: تاران وەرجە دوو هەفتە چەوەڕی ئەگەر گلەوخواردن جەنگ کەێد، وە دیاری کرد کە کەرەستەیل سەربازی هاوردگە و ئامانجەیل نوویگ دیاری کردیە جویر ئامادەکارییگ ئەرا هەر بەرزەوبوینیگ.

سەرچەوەیل وتنیش: کە ئیران "ئامادەس ئەرا خول نوویگ لە جەنگ، و کارتەیل نوویگ دیرێد ئەگەر هەڵایسانن دووارە جەنگ دەسوەپی کرد، دووپاتیش کردن کە تاران توانای دروسکردن دۆزەخیگ ئەرا ئەمریکا و ئیسرائیل لە یەکەمین ساعەتەیل هەر ئەگەر نووەوبوین جەنگیگ دیرێد.