وەگەرد نزیکبوین زریان "مێلیسا" زیاتر لە ٧٣٥ هەزار کەس له کوبا دەرکریا
شەفەق نیوز ـ هاڤانا
سەرۆک کۆبا میگیل دیاز ـ کانیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەسڵاتدارەیل زیاتر لە 735 کەس لەوڵاتەگە دەرکردنە وەگەرد نزیکبوین زریانە ویرانکەرەگەی "میلیسا".
کانیل لەبان پێگەی "ئکس" نویسانیە: "سەردان کەرتەیل کردیمن رێکار وەرگردیمن وە مدوو رەدبوین زریان میلیسا، لە 735 هەزار کەس چوڵەوکریا، و کارەیل تا ئیرنگە وەردەوامە" دیاریکرد "شەو ئایندە لە کوبا فرە سەخت بوود".
ناوەن نیشتیمان ئەمریکی ئەرا چەودێریەیل زریانەیل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا "لە زریان (میلیسیا) کە وە پلەی چوار وەبان پلەی سافیر ـ سمبسون رویدا، دوارە وە پلەی چوار لە نزیک کوبا رویدا"، ناوەندەگە راگەیان "میلیسا دایەس لە کناراو کوبا ـ لەکەرت سانتیاگۆ دی کوبا، تونی واگەی رەسیەس ئەرا نزیکەی 195 کیلومەتر لە ساعەتیگ".