‏وەگەرد نزیکبوین زریان "مێلیسا" زیاتر لە ٧٣٥ هەزار کەس له کوبا دەرکریا
2025-10-29T14:36:52+00:00

شەفەق نیوز ـ هاڤانا

‏سەرۆک کۆبا میگیل دیاز ـ کانیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەسڵاتدارەیل زیاتر لە 735 کەس لەوڵاتەگە دەرکردنە  وەگەرد نزیکبوین زریانە ویرانکەرەگەی "میلیسا".

‏کانیل لەبان پێگەی "ئکس" نویسانیە: "سەردان کەرتەیل کردیمن رێکار وەرگردیمن وە مدوو رەدبوین زریان میلیسا، لە 735 هەزار کەس چوڵەوکریا، و کارەیل تا ئیرنگە وەردەوامە" دیاریکرد "شەو ئایندە لە کوبا فرە سەخت بوود".

‏ناوەن نیشتیمان ئەمریکی ئەرا چەودێریەیل زریانەیل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا "لە زریان (میلیسیا) کە وە پلەی چوار وەبان پلەی سافیر ـ سمبسون رویدا، دوارە وە پلەی چوار لە نزیک کوبا رویدا"، ناوەندەگە راگەیان "میلیسا دایەس لە کناراو کوبا ـ لەکەرت سانتیاگۆ دی کوبا، تونی واگەی رەسیەس ئەرا نزیکەی  195 کیلومەتر لە ساعەتیگ".

